Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Şehit babasına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan eşlik etti.

"ONLAR ŞEHİTLER SAFINDA PEYGAMBERİMİZE KOMŞU"

Başkan Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, "Başınız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dilerim. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi.

Şehit babası ise, "Vatanımız sağ olsun" dedi.