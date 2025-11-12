PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki babası Ünal Aykut ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu yaşanan olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Milli Savunma Bakanlığı, uçaktaki 20 personelin kazada şehit düştüğünü açıkladı. Acı haber şehtilerine ailelerine verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muratlı ilçesinde yaşayan şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefonda görüştü.

Şehit babasına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan eşlik etti.

"ONLAR ŞEHİTLER SAFINDA PEYGAMBERİMİZE KOMŞU"
Başkan Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, "Başınız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dilerim. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi.

Şehit babası ise, "Vatanımız sağ olsun" dedi.

