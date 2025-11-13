PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye-Çin iş birliği derinleşiyor! Çin’den 1 milyon turist hedefi: Dijital ve yeşil ekonomi projeleri masada!

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanan China Today Dergisi tarafından düzenlenen 6. Türkiye-Çin İletişim Forumu İstanbul’da yapıldı. Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ‘Çin’den yıllık 1 milyon ziyaretçi çekmeyi planlıyoruz. Türk dizilerini Çin’e açacağız’ dedi...

Turkuvaz Medya Grubu, Çin Uluslararası Yayın Grubu (CIPG), China Today Dergisi ortaklığında ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen 6. Çin- Türkiye İletişim Forumu'nda, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alındı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, forumda, "Çin'den yıllık 1 milyon ziyaretçi çekmeyi planlıyoruz" dedi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

'YENİ HEDEFİMİZ ÇİN'

Türkiye ve Çin arasındaki haftalık uçuş frekansının 21'den 49'a çıkarılmasının ana stratejinin en önemli ayağı konumunda olduğunu belirten Alpaslan, "Ülkemize yapılacak her seyahatin özel, kolay ve zahmetsiz olması da oldukça hayati bir konu. Bu açıdan pek çok çalışmayı bir arada yürütüyoruz" diye konuştu. Alpaslan, yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen 300'den fazla yerli yapımın Türkiye'nin tanıtımında önemli katkıya sahip olduğunun altını çizerek, "Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettiği Türk yapımlar, dünyada yaklaşık 1 milyar tekil izleyiciye ulaşıyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz dizilerimiz için en yeni hedef pazarımız ise Çin" dedi.

atv'de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi. (takvim.com.tr)atv'de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi. (takvim.com.tr)

'İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞMELİ'
Çin Uluslararası İletişim Grubu (CICG) Başkanı Chang Bo da bu yılki forumun teması olan "Küresel Yönetişimde Uzlaşı, Çin-Türkiye Refahının Ortak İnşası" konusunun büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, şunları söyledi: "İki ülke, dijital ekonomi, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji ve yüksek teknoloji gibi alanlarda iş birliğini daha da derinleştirmeli; karşılıklı ticaret ve yatırımı artırmalı, eşit ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi destekleyerek daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına ulaşmalı."

atv'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi. (takvim.com.tr)atv'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi. (takvim.com.tr)

STRATEJİK KÖPRÜ


6. Türkiye Çin İletişim Forumu'nun ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmasını gerçekleştiren Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, "China Today yalnızca iki ülke arasında bir yayın köprüsü değil; aynı zamanda kültürel diplomasi açısından örnek gösterilebilecek nitelikte stratejik bir platform. Derginin 13 yıldır kesintisiz olarak devam eden yayın hayatı, aslında iki ülke arasında karşılıklı güvenin, iletişime verilen önemin ve uzun vadeli iş birliği iradesinin somut bir yansıması" dedi. Forum kapsamında akademesyenlerin de katılımıyla düzenlenen panelde, "Ortak projeler artırılmalı" denildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin (takvim.com.tr)Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin (takvim.com.tr)


'UYUMU GÜÇLENDİRMELİYİZ'


Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Bugün küresel yönetişim, geçmiş ile gelecek arasında kritik bir dönemeçte duruyor. Bu süreçte Çin ve Türkiye'nin üstlenebileceği rol büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda ilk olarak çok taraflı iş birliğini güçlendirmeliyiz" dedi. Xuebin şöyle konuştu: "Stratejik uyumu güçlendirerek halklarımızın refahını artırmalıyız. Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor projesinin sinerjisini derinleştirmek, Çin-Avrupa tren hattının güney güzergâhını güçlendirmek, ticaret, kültür ve turizm alanlarında yeni köprüler kurmak önceliklerimiz arasında olmalıdır. Ayrıca yeni enerji, 5G teknolojisi, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda da somut iş birliği adımları atarak bu ortaklığı halklarımızın günlük yaşamına yansıtabiliriz."

