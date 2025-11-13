Türkiye-Çin iş birliği derinleşiyor! Çin’den 1 milyon turist hedefi: Dijital ve yeşil ekonomi projeleri masada!

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

'YENİ HEDEFİMİZ ÇİN'

Türkiye ve Çin arasındaki haftalık uçuş frekansının 21'den 49'a çıkarılmasının ana stratejinin en önemli ayağı konumunda olduğunu belirten Alpaslan, "Ülkemize yapılacak her seyahatin özel, kolay ve zahmetsiz olması da oldukça hayati bir konu. Bu açıdan pek çok çalışmayı bir arada yürütüyoruz" diye konuştu. Alpaslan, yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen 300'den fazla yerli yapımın Türkiye'nin tanıtımında önemli katkıya sahip olduğunun altını çizerek, "Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettiği Türk yapımlar, dünyada yaklaşık 1 milyar tekil izleyiciye ulaşıyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz dizilerimiz için en yeni hedef pazarımız ise Çin" dedi.