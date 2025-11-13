Türkiye-Çin iş birliği derinleşiyor! Çin’den 1 milyon turist hedefi: Dijital ve yeşil ekonomi projeleri masada!

Turkuvaz Medya Grubu, Çin Uluslararası Yayın Grubu (CIPG), China Today Dergisi ortaklığında ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen 6. Çin- Türkiye İletişim Forumu'nda, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alındı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, forumda, "Çin'den yıllık 1 milyon ziyaretçi çekmeyi planlıyoruz" dedi.
'YENİ HEDEFİMİZ ÇİN'
Türkiye ve Çin arasındaki haftalık uçuş frekansının 21'den 49'a çıkarılmasının ana stratejinin en önemli ayağı konumunda olduğunu belirten Alpaslan, "Ülkemize yapılacak her seyahatin özel, kolay ve zahmetsiz olması da oldukça hayati bir konu. Bu açıdan pek çok çalışmayı bir arada yürütüyoruz" diye konuştu. Alpaslan, yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen 300'den fazla yerli yapımın Türkiye'nin tanıtımında önemli katkıya sahip olduğunun altını çizerek, "Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettiği Türk yapımlar, dünyada yaklaşık 1 milyar tekil izleyiciye ulaşıyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz dizilerimiz için en yeni hedef pazarımız ise Çin" dedi.
'İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞMELİ'
Çin Uluslararası İletişim Grubu (CICG) Başkanı Chang Bo da bu yılki forumun teması olan "Küresel Yönetişimde Uzlaşı, Çin-Türkiye Refahının Ortak İnşası" konusunun büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, şunları söyledi: "İki ülke, dijital ekonomi, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji ve yüksek teknoloji gibi alanlarda iş birliğini daha da derinleştirmeli; karşılıklı ticaret ve yatırımı artırmalı, eşit ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi destekleyerek daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına ulaşmalı."