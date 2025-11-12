ACI HABER GELDİ

Muazzez Abacı, doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu.

BAŞKAN'DAN TAZİYE

Başkan Erdoğan: Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve albümle öne çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.[kaynak belirtilmeli] 2007 yılında "Hayalin İçin Söyle" TV programında jüri olarak yer almıştır. Halen bazı özel organizasyonlara katılmaktadır.

2011 yılında Gönül Yazar ile beraber Snickers reklamında oynadı. Bu Abacı'nın ilk ve tek reklam projesiydi.

05.11.2025 tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçıya stent takıldığı ve normal odaya alındığı açıklanmıştı. Sanatçının böbreklerinde komplikasyon oluştuğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceği belirtildi.

ÖZEL HAYATI

İlk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı ile olan evliliğinden doktor olan kızı Saba dünyaya geldi. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi ve iki yıl evli kaldı. Ardından ünlü kabadayı[5] Hasan Heybetli ile 1980'de evlenmiş 1983'te boşanmıştır, çift 1986'da ikinci kez evlenmiş ve 1993'te yeniden boşanmışlardır.

ALBÜMLERİ

1974: Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar - (Kervan Plak)

1975: Muazzez Abacı Söylüyor - (As Plak)

1975: Ölümsüz Eserlerle Muazzez Abacı - (As Plak)

1978: Dönüş - (Yavuz Asöcal)

1981: Yasemen - (Yavuz Asöcal)

1982: Muazzez Abacı Söylüyor - (Türküola)

1983: Sevdiklerinizle Muazzez Abacı 83 - (Yavuz Asöcal)

1986: Geceler - (Harika MC)

1986: Şakayık - (Yavuz Asöcal)

1987: Söyleme Bilmesinler - (Uzelli)

1989: Felek - (Fono Müzik)

1990: Vurgun - (Yaşar Kekeva)

1991: Sensiz Olmadı - (Yaşar Kekeva)

1992: Efendim - (Raks Müzik)

1993: Musikinin Altın Çağı Vol.1 - (Raks Müzik)

1993: Musikinin Altın Çağı Vol.2 - (Raks Müzik)

1994: Kar Yangınları - (Raks Müzik)

1994: Güller Arasında - (Harika MC)

1995: Tutkunum - (Fono Müzik)

1998: Tövbe Allahım - (Klip Müzik)

1998: Cesaretim Var - (Klip Müzik)

1998: Muazzez Abacı & Zeki Müren - (Klip Müzik)

2001: Hükümlüyüm - (Klip Müzik)

2013: Bir Efsanedir - (Yavuz Müzik)

2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı - (DMC & GNL)

2018: Sezen'imin Şarkıları - (DMC)