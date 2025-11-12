|
T.C.
|
MERSİN DEFTERDARLIĞI
|
İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
İLAN
|MÜKELLEFİN
|AMME ALACAĞININ
|S.NO:
|VERGİ NO
|ADI SOYADI (UNVANI)
|BİLİNEN EN SON ADRESİ
|DÖNEMİ
|NEV'İ
|TUTAR
|1
|6120374033
|EMRAH MANSUROĞLU-ASIL BORÇLU MERSİN GEMAKS-6180417567
|İSTİKLAL MAH. PLAJ YOLU CAD. VIVALDI SITESI SİTESİ A BLOK NO: 1A İÇ KAPI NO: 10 MEZİTLİ - MERSİN
|2023
|KV-ÖUCZ-VZCZ
|2.780.917,00
|2
|1910977854
|MAHMUT BUYIRIK ASIL BORÇLU MERSİN AYSAN NAKL.6180814367
|ÇAĞLAYAN MAH.ŞHT.ORHAN GÖÇER(1021) SK.50-1-TARSUS-MERSİN
|2025
|KGV-GSTPJ- KDV
|3.349.685,40
|3
|6670265739
|NİYAZİ DEVRAN ÖZBEK(ASIL BORÇLU VKN 0530488330 ALİKOĞLU BİL. EĞİT. TEM. İNŞ. TUR. GID. VE MAD. İŞL SAN VE TİC LTD.ŞTİ)
|MERKEZ MAH. 52030 SK. BAHCEKENT SITESI SİTESİ A BLOK NO: 36A İÇ KAPI NO: 5 MEZİTLİ - MERSİN
|2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
|ÖUCZ-KV-G.FZ-VZCZ-KDV-G.ZM-STPJ-DV-KUR MA-KDV MA
|10.372.262,95
|4
|8330508522
|PİRAJ REKLAM KAĞITÇILIK AMBALAJ KIRTASİYE BİLGİSAYAR MEDİKAL TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (KANUNİ TEMSİLCİ: RAMAZAN KARTAL VKN:22339048652)
|ZİYAPAŞA MAH. 67082 SK. NO: 15 SEYHAN - ADANA
|2022,2023
|KV-DVKDV -DV KUR.GEÇ.V.-DVGECİKME F. ÖUCZ-DV VER.ZİY.CEZ.
|5.792.296,39
|5
|7331023564
|PRİNTER LOJİSTİK OTO YEDEK PARÇA ORMAN ÜRN.HIRDAVAT İNŞAAT PETROL ÜRN.İTH.İHR.SAN.VE LTD.ŞTİ. (KANUNİ TEMSİLCİ: İBRAHİM ERDURAN VKN:3520150015)
|TAHSİLLİ MAH. 2551 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 YÜREĞİR - ADANA
|2022
|KV-DV-KGV.G.FZ- ÖUCZ-VZCZ.
|2.652.922,58
|6
|6271535560
|QAID İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|LİMONLUK MAH.2491 SK. DENİZAY SİTESİ DEMIRAY SITESI B BLOK 6 B-31-YENİŞEHİR-MERSİN
|2023-2024
|ÖUCZ
|17.310.000,00
|7
|0580692880
|RAMA ALSAIED
|VİRANŞEHİR MAH. 34311 SK. AKSOY SAHİL SİT. SİTESİ AKSOY SAHIL SITESI NO: 1 İÇ KAPI NO: 36 MEZİTLİ - MERSİN
|2022-2023
|YGV-KDV-GV-G.FZ-VZCZ
|4.307.422,36
|8
|7350797388
|SHARIF REZK(ASIL BORÇLU VKN 0171166925 AKCAN GLOBAL LOJİSTİK PETROL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İ )
|AKKENT MAH. 2391 SK.NO 5 2 YENİŞEHİR MERSİN
|2022-2023
|KDV-DV-G.FZ-ÖUCZ-VZCZ
|11.529.642,15
|Yukarıda adı geçen mükelleflerin adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunmaması veya yurtdışında herhangi bir sebeple tebliğ imkanı bulunmaması nedeniyle ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02332898 #ilan.gov.tr