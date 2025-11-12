PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda

Kuruluş Orhan’ın son bölümünde ekrana gelen Malhun Hatun – Ak Sakallılar buluşması, izleyicilere hem destansı hem duygusal anlar yaşattı. Obada toplanan savaş toyunda Alaeddin ve Şahinşah Bey'in arasındaki tartışma seyirciyi ekrana kilitledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda

Kuruluş Orhan'ın son bölümünde Savaş Toyu sahnesiyle tansiyon zirveye çıktı. Obada toplanan savaş toyunda Orhan Bey, Alaeddin ve Şahinşah Bey arasındaki tartışmalar izleyiciyi ekrana kilitledi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Obadan ayrılıp tek başına yola çıkan Malhun Hatun, ormanda Ak Sakallılar tarafından karşılandı. "Dur hatun kişi, yolun nereyedir?" diyen Ak Sakallı'ya Malhun Hatun'un cevabı Devlet Ana gibi oldu: "Kızıl Elma'ya." Bu söz üzerine onu karşılayan Ak Sakallı, "Ne mutlu o yolda kılıç bileyenlerin analarına" diyerek onu saygıyla selamladı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

KIZIL ELMA'NIN YÖNÜ BELLİ OLDU

Malhun Hatun'un "Kızıl Elma ne yöndedir?" sorusu üzerine, Ak Sakallı "Buyurasın" diyerek onu, sancakların dalgalandığı Ak Sakallılar divanına götürdü. Ak Sakallıların reisi, "Kayının hatunu, Türk'ün has anası… Buyurasın" sözleriyle Malhun Hatun'u karşıladı. Toplantıda yaşanan diyaloglar, Türk töresinin, adaletin ve liderliğin derin anlamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

"POST HAK EDENİNDİR"

Ak Sakallı, Malhun Hatun'a, "Neden Orhan Bey'e arka çıkarsın?" diye sorduğunda,Malhun Hatun'un cevabı bir devlet ananın vizyonu gibiydi: "Post hak edenindir. Evlatlarımı ayırmam.Ama Bursa'yı alan postla yetinmez, tahta çıkar. Beylikle de yetinmez, sultan olur. Benim için Bursa'yı almaya namzet kişi de Orhan Bey'dir."

Bu sahneler sosyal medyada çok konuşurken izleyiciler, "Malhun Hatun'un sözleri tarih kitaplarında geçecek türden." yorumlarıyla bölüme övgü yağdırdı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan üçüncü bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.


Toyda söz alan Orhan Bey, Bizans, İlhanlı ve çevredeki beyliklerin ittifak içinde olduğuna dikkat çekerek, "Bursa için kurulan şer ittifakını küçümsersin Alaeddin" dedi. Ancak Şahinşah Bey'in, "Artık sen komuta etmiyorsun orduyu." sözleri toyda soğuk rüzgâr estirdi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

"GÖRELİM BAKALIM, EL Mİ YAMAN BEY Mİ YAMAN!"

Tartışmalar büyürken Alaeddin Bey, "Bursa gerekirse yerle bir edilerek alınacaktır." sözleriyle gerilimi artırdı. Orhan Bey ise masaya yumruğunu vurdu ve sesini yükselterek: "Yeter! Hepiniz hatada bir olmuş, belanızı ararsınız!" dedi ve toydan çıkmak için hareketlendi. Toyda, Osman Bey'in de savaş arzusunda olduğu söylenince, Orhan Bey son sözünü adeta kılıç gibi indirdi: "Obanın ikbali için gerekirse babama dahi karşı gelmekte zerre tereddüt etmem.Bundan gayrı gözüm üzerinizde. Görelim bakalım, el mi yaman, bey mi yaman!" diyerek noktayı koydu.

Kuruluş Orhan ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Beyden nefes kesen sızma harekatı!Kuruluş Orhan ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Beyden nefes kesen sızma harekatı!

Bu sahne sosyal medyada gündem olurken izleyiciler, "Orhan Bey devrin değil, tarihin lideri oluyor." yorumlarıyla sahneye övgü yağdırdı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan üçüncü bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kuruluş Orhan ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Beyden nefes kesen sızma harekatı!Kuruluş Orhan ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Beyden nefes kesen sızma harekatı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Takasbank
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Son dakika: İstanbul Kağıthane'de patlama: Ölü ya da yaralı var mı? Patlama anı görüntüsü kamerada
Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda
Türk Telekom
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
Oval Ofis'te gülümseten anlar: Trump ve Şara'nın sohbeti sosyal medyayı salladı | 'Co' diye seslendi
Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
Son dakika: Muazzez Abacı'nın vefatında acı detay! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Sanat camiası böyle veda etti: Demet Akalın, Ebru Gündeş...
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"