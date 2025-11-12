Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

"POST HAK EDENİNDİR"

Ak Sakallı, Malhun Hatun'a, "Neden Orhan Bey'e arka çıkarsın?" diye sorduğunda,Malhun Hatun'un cevabı bir devlet ananın vizyonu gibiydi: "Post hak edenindir. Evlatlarımı ayırmam.Ama Bursa'yı alan postla yetinmez, tahta çıkar. Beylikle de yetinmez, sultan olur. Benim için Bursa'yı almaya namzet kişi de Orhan Bey'dir."

Bu sahneler sosyal medyada çok konuşurken izleyiciler, "Malhun Hatun'un sözleri tarih kitaplarında geçecek türden." yorumlarıyla bölüme övgü yağdırdı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan üçüncü bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



Toyda söz alan Orhan Bey, Bizans, İlhanlı ve çevredeki beyliklerin ittifak içinde olduğuna dikkat çekerek, "Bursa için kurulan şer ittifakını küçümsersin Alaeddin" dedi. Ancak Şahinşah Bey'in, "Artık sen komuta etmiyorsun orduyu." sözleri toyda soğuk rüzgâr estirdi.