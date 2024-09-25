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İrfan Can 11'e dönüyor

Fenerbahçe’de Union S.G maçında hafif sakatlığı bulunan Maximin’in yerine ilk 11’de İrfan Can Kahveci’nin forma giymesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
İrfan Can 11’e dönüyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek Fenerbahçe'de Fransız kanat oyuncusu Allan Saint- Maximin'in hafif sakatlığı bulunuyor. Mourinho'nun 27 yaşındaki yıldızı riske etmemek için yedek soyunduracağı ve ilk 11'de İrfan Can Kahveci'ye görev vereceği öğrenildi. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu görev verilmesi halinde 2. kez bir maça ilk 11'de başlamış olacak. Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor maçına 11'de başlayan tecrübeli futbolcu forma giydiği 10 maçta ise 2. yarıda oyuna dahil olmuştu.

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