Galatasaray’ın hocası Okan Buruk PAOK’a gözdağı verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk PAOK maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Buruk, "İlk 8 içinde olmak için çok maç kazanmalıyız. Kazanmaya yönelik oynayacağız ama maç içinde şans da yanımızda olmalı. Mental olarak çok iyi durumdayız. Galatasaray ve Türk futbolu için kazanmak istiyoruz. Derbiyi kazandık, 6'da 6 yaptık ama kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kafamızda 'Hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik, daha yapacak bir şey yok' gibi bir düşünce olamaz. Biz aç bir takımız! Başarıya ve galibiyete açız. Bunu sahada göstereceğiz" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı,'Icardi ile Osimhen'i aynı anda görebilecekmiyiz?' sorusuna da" Mauro Icardi ile Victor Osimhen bir arada oynayacak. İnşallah 3'ü bir arada oynar. Kimin oynayacağı bilinmez. Her oyuncu değerli, herkes oynayacak" şeklinde yanıtladı. Buruk, transfer döneminde kadrolarına kattıkları oyuncular ile ilgili de, "İyi karakterli oyuncular aldık. Oyuncu ve kişilik olarak yeni gelenler çok iyi uyum sağladı. İyi profesyoneller, antrenmanda her şeylerini veriyorlar. Galatasaray kadrosu uzun vadede devam edebilecek bir kadro" değerlendirmesinde bulundu.

ASLAN EN ŞANSLI 8. TAKIM

Bir istatistik sitesi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranlarını yayınladı. İlk sırada yüzde 10 ile Porto yer alırken, Galatasaray yüzde 5 ile 8. sırada kendisine yer buldu.

YUNUS AKGÜN: DAHA İYİ OLACAĞIM

Basın toplantısına katılan Yunus Akgün de "PAOK maçını kazanarak, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. Yunus, "Oynadıkça daha iyi olacağım. Kendi performansım önemli ama benden daha önemlisi takımın iyi olması, her maçı kazanması. Her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.