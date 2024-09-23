Fener’i yatarak izlemedi günde 8 saat analiz etti

Süper Lig'de 6'da 6 yapan Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirerek psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. Sarı-Kırmızılalar'da teknik direktör Okan Buruk, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun derbi maçtan önce yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. Portekizli teknik adam, derbi öncesi "Galatasaray'ı yatağımdan izledim. Bu maç için özel hazırlık yapmadım" açıklamasını yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk ise Fenerbahçe maçına günde 8 saat çalıştı ve sonrasında hem oyun hem de skor olarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Dersine çok iyi çalışan tecrübeli teknik adam, oyuncu tercihleri ve derbi taktiğiyle Mourinho'ya önemli bir ders vermiş oldu. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında son 2 yılda çıktığı derbilerde büyük başarı elde etti. Buruk'lu Cimbom, 13 derbide 9 kez kazanırken 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ezeli rakiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 1'er kez kaybeden Okan hoca, Trabzonspor'a ise 3 maçta hiç kaybetmedi.

KADIKÖY'Ü FETHETTİ!

Corriere dello Sport, "Mourinho, Osimhen ve arkadaşlarından 5 puan geride! G.Saray, Mertens'in önderliğinde Saracoğlu'nu fethetti" yorumunu yaptı.

KOÇ'A SÜRPRİZ HEDİYE

Galatasaraylı futbolcuların derbiden sonra Icardi'nin 9 numaralı formasının arkasına Ali Koç yazıp, imzalayıp stadyumda hediye olarak bıraktığı iddia edildi. Icardi, şampiyonluk kutlamasında Ali Koç yazılı forma giymişti.