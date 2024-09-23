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Bitiricilikte iyi değildik

Siyah-Beyazlılar’ın Hollandalı hocası, “Şansları yarattık ama bitirme noktasında iyi değildik. Bazen goller geç gelir ama günün sonunda 3 puanı aldık” dedi...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Bitiricilikte iyi değildik

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "İyi bir maçtı. Çok şey yaşandı ve maçın içinde her şey vardı. Bugün 2 büyük şansı kaçırdık tek farkla öndeyken. 1-1 olduktan sonra da tekrar öne geçmemiz için inancımızı koruduk. Net bir penaltı kazandık. Kalan bölümde de skoru koruduk" diye konuştu. Van Bronckhorst, "Şansları yarattık ama bitirme noktasında iyi değildik. Bazen goller geç gelir ama günün sonunda 3 puanı aldık. Önümüzdeki maçlarda bu gol fırsatlarını bitirmeye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı. Ajax maçı için konuşan deneyimli teknik direktör; "Öncelikle ülkeme döneceğim için mutluyum. Ajax ile Avrupa'daki ilk maçımızı oynayacağız. Dinlenmek için 3 günümüz var. Kazanacağımıza inanarak oraya gitmemiz gerekiyor" sözlerini sarfetti.

GİO MUÇİ'Yİ KADROYA ALMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçında Ernest Muçi'yi kadroya almadı. 23 yaşındaki Arnavut orta saha, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta 87 dakika forma şansı buldu. 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

PENALTI TEPKİSİ!
Eyüp'ün 62'de kazandığı penaltıya Beşiktaş cephesi büyük tepki gösterdi. Thiam ceza sahası içinde yerde kaldı. Zorbay Küçük, Thiam'a aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. Sonrasında VAR kararı ile kaleci Mert'in Thiam'ı düşürdüğüne kanaat getirdi. Eyüpspor da son dakikada Semih'in yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıya itiraz etti.

SERİ 14 MAÇA ÇIKTIBeşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Siyah- Beyazlılar, en son geçen yıl Mart ayında Gaziantep ile deplasmanda oynadığı maçta gol atamamıştı. Kartal o maçı 2-0 kaybetmişti.

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