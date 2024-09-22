Dries Mertens ilki yaşadı

BELÇIKALI yıldız Dries Mertens dün etkili performansını attığı golle taçlandırdı. 37 yaşındaki 10 numara aynı zamanda dün kariyerinde bir ilke de imza attı. Tecrübeli futbolcu, 28'de Osimhen'in asistinde fileleri havalandırarak ilk derbi golünü kaydetti. Yıldız oyuncu daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kaşı çıktığı 9 maçta gol sevinci yaşayamazken asist katkısında da bulunamamıştı. Bu sezonçıktığı 6. lig maçında da 3. golünü kaydetmeyi başardı. Mertens daha önce A.Demir ve Rize maçlarında gol atmıştı.

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