Prim çılgınlığı

FenerbahçE ile Galatasaray arasındaki dev derbinin sonucu merakla bekleniyor. İki dev çınarın başkanları büyük maç öncesinde kesenin ağzını açtı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, derbi maçtan galibiyetle ayrılmaları halinde oyuncularına 45 milyon lira dağıtacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ise 40 milyon lira prim belirlediği öğrenildi. Bu arada iki takımın başkanlarının da sürpriz bir karar alıp maçtan sonra primi daha da artırabilecği konuşuluyor. Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncular derbiden zaferle ayrılarak rekor prime de sahip olmak istiyor.

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