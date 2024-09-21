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Kara Kartal taktik çalıştı

Kartal, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladığı belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Kara Kartal taktik çalıştı

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Kartal, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel çift kale maçla sona erdiği ifade edildi. Siyah-Beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 'DİVAN' GÜNÜ
BEŞİKTAŞ'TA Divan Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Başkan Hasan Arat, toplantı ile ilgili ciddi bir hazırlık yaptı. Arat, başkanlık sürecindeki çalışmalar dışında Beşiktaş'ın gayrimenkulleri hakkında da önemli açıklamalar yapacak.

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