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Savaşan devamlı oynar!

Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesi “Sezon çok uzun herkes forma şansı bulacak, herkes oynayacak. Elinden geleni yapan bu takımda sürekli olacak” dedi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Savaşan devamlı oynar!

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Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında bu akşam saat 20.00'de Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Beşiktaş ile berabere kalan Bordo-Mavililer, bu sezon ligdeki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Statü gereği Banza, Cham ve Serdar Saatçi ile kart cezalısı olan Edin Visca bugün forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Enis Destan ve Hüseyin Türkmen de bu maçta oynayamayacak. Beşiktaş maçı sonrasında oyuncularına yaptığı konuşmada, "Çok iyi bir duruş sergilediniz ancak kazanmaya ihtiyacımız var ve bunu Kayserispor maçında başarın" diyen teknik direktör Şenol Güneş, takımı sahaya galibiyet parolası ile çıkaracak. Güneş'in ilk 11'de yapacağı mecburi değişikliklerde forma şansı tanıyacağı isimlere de "Sezon çok uzun herkes forma şansı bulacak, herkes oynayacak. Elinden geleni yapan bu takımda sürekli olacak" dediği öğrenildi.

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Süper Lig'deki ilk 3 maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Kayserispor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Şenol Güneş, Bordo-Mavili takımla 2. maçında eski öğrencisi Burak Yılmaz'a karşı mücadele edecek.

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