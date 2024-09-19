Kartal’ın gözü Junior’da

Transfer dönemini sol bek takviyesi yapamadan kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde bu eksikliği gidermek için arayışlarına başladı. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un talebiyle her iki kanatta da oynayabilen bir bek oyuncusu bakan Siyah-Beyazlılar aradığı ismi Hollanda'da buldu. Kartal'ın, PSV'nin Brezilyalı sol beki Mauro Junior'ı gündemine aldığı öğrenildi. Van Bronckhorst'un da onay verdiği 31 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon 1 maçta sahaya çıkan tecrübeli sol bek geçen sezon ise forma giydiği 21 maçta 1 gol attı. Güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçilen deneyimli ismin Hollanda ekibi ile olan kontratı sezon sonu sona erecek. Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın transfer yapabilmesi için bir yabancısıyla yollarını ayırması gerekiyor.

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