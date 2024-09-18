Yunus’tan Kerem sevinci!

Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında 2. golünü atan Yunus Akgün golden sonra kısa bir süre önce takımdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinin taklidini yaptı. Bunun üzerine Benfica'da forma giyen Kerem yakın arkadaşının attığı golün fotoğrafının altına İnstagramdan, "Aslanım benim" mesajıyla cevap verdi.

DAHA ÇOK KATKI YAPMAK İSTERİM

Yunus Akgün maçtan sonra, "Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Müthiş mücadele verdik. Özellikle ilk yarı çok pozisyona girdik. Sahada keyif alan bir Galatasaray vardı. Takıma daha çok skor katkısı yapmak istiyorum" dedi.