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İkinci yarıların golcüsü

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla eleştirilen Faslı En-Nesyri, La Liga’da son iki sezonda attığı 24 golün 19’unu ligin ikinci devresinde kaydetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
İkinci yarıların golcüsü

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Faslı forvetin İspanya'da oynadığı dönemde ikinci yarılardaki performansı dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, La Liga'da son iki sezonda attığı 24 golün 19'unu ligin ikinci devresinde kaydetti. Sevilla'dan 19,5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan Youssef En-Nesyri, henüz takım adına tam beklentileri karşılayamadı. Geldiği ilk günden itibaren forma adaletini sağlayan Mourinho'nun; iki golcüsüne de çok güvendiği, değişmeli olarak ikisinden de yararlanacağı öğrenildi. 27 yaşındaki yıldız, son oynanan Kasımpaşa maçında 63. dakikada yerini Dzeko'ya bırakmıştı. En-Nesyri, karşılaşmadaki performansıyla Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Portekizli çalıştırıcının eleştirilere kulak asmadığı da gelen bilgiler arasında. 7 maçta oynayan Nesyri, Fener formasıyla şu ana kadar 1 gol attı.

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