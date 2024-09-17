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En-Nesyri'nin performansı hayal kırıklığı yaşatıyor!

Süper Lig tarihinde bonservisine en fazla ödenen futbolcu olan En-Nesyri, performansıyla eleştiriliyor. Faslı yıldız 7 maçta 1 gol attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
En-Nesyri’nin performansı hayal kırıklığı yaşatıyor!

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Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve Fenerbahçe'ye maliyeti 35 milyon Euro olan Faslı golcü En-Nesyri'nin performansı hayal kırıklığı yaşatıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçında Edin Dzeko'nun yerine Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü. Hücumdaki etkisiz performansının yanı sıra yaptığı fauller ve kaybettiği toplarla da taraftarlara hayal kırıklığı yaşatan 27 yaşındaki yıldız, etkisiz performansını 2. yarıda da devam ettirince 63. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı. Tecrübeli golcü bu sezon oynadığı 7 maçta sadece 1 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca fiziksel durumu da sosyal medyada çok konuşuluyor. Türkiye'ye geldikten sonra yaklaşık 7 kilo aldığı iddia ediliyor.

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