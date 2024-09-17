Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve Fenerbahçe'ye maliyeti 35 milyon Euro olan Faslı golcü En-Nesyri'nin performansı hayal kırıklığı yaşatıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçında Edin Dzeko'nun yerine Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü. Hücumdaki etkisiz performansının yanı sıra yaptığı fauller ve kaybettiği toplarla da taraftarlara hayal kırıklığı yaşatan 27 yaşındaki yıldız, etkisiz performansını 2. yarıda da devam ettirince 63. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı. Tecrübeli golcü bu sezon oynadığı 7 maçta sadece 1 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca fiziksel durumu da sosyal medyada çok konuşuluyor. Türkiye'ye geldikten sonra yaklaşık 7 kilo aldığı iddia ediliyor.