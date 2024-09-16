Giovanni van Bronckhorst: "Bizim için hayal kırıklığı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst , Trabzonspor ile oynanan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını vurgulayarak, "Maç aslında beklediğimiz gibi başladı. Ancak kırmızı karttan sonra daha iyi bir reaksiyon göstermeliydik.. Kolay bir gol yedik. Bundan sonra sistemde bir değişikliğe gittik. İlk yarının son 20 dakikasında iyiydik ama gol atmayı başaramadık" dedi. Hollandalı hoca 2. yarının kendisi için bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayarak, "10 kişi kalan bir rakibe karşı daha iyi oynamamız gerekirdi. 10 kişilik rakip daha az boşluk verdi. Daha hızlı hareket etmeliydik. Ancak bu maçtan çıkaracağımız dersler olacak. Bir şeyler öğrenmiş olacağız. Bunu bir dahaki maçlarda 10 kişi kalan rakiplere karşı daha iyi uygulayacağız" diye konuştu.

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