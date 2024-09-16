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Giovanni van Bronckhorst: "Bizim için hayal kırıklığı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 10 kişi kalan bir rakip karşısında daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi. Hollandalı hoca, “2. yarı bizim için hayal kırıklığı oldu. Eksik bir rakibe karşı daha hızlı hareket etmeliydik” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Giovanni van Bronckhorst: Bizim için hayal kırıklığı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst , Trabzonspor ile oynanan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını vurgulayarak, "Maç aslında beklediğimiz gibi başladı. Ancak kırmızı karttan sonra daha iyi bir reaksiyon göstermeliydik.. Kolay bir gol yedik. Bundan sonra sistemde bir değişikliğe gittik. İlk yarının son 20 dakikasında iyiydik ama gol atmayı başaramadık" dedi. Hollandalı hoca 2. yarının kendisi için bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayarak, "10 kişi kalan bir rakibe karşı daha iyi oynamamız gerekirdi. 10 kişilik rakip daha az boşluk verdi. Daha hızlı hareket etmeliydik. Ancak bu maçtan çıkaracağımız dersler olacak. Bir şeyler öğrenmiş olacağız. Bunu bir dahaki maçlarda 10 kişi kalan rakiplere karşı daha iyi uygulayacağız" diye konuştu.

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