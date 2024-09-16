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En Nesyri, hayal kırıklığı yaşattı

En Nesyri oyunda kaldığı 63 dakika boyuncu etkisiz görüntüsüyle hayal kırıklığı yaşattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
En Nesyri, hayal kırıklığı yaşattı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçında Dzeko'nun yerine Faslı yıldız Youssef En Nesyri'yi sahaya sürdü. Hücumdaki etkisiz performansının yanı sıra yaptığı fauller ve kaybettiği toplarla da taraftarlara hayal kırıklığı yaşatan 27 yaşındaki yıldız, etkisiz performansını 2. yarıda da devam ettirince 63. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı. İspanyol ekibi Sevilla'dan 19,5 milyon Euro'ya transfer edilen Faslı yıldızın performansı sosyal medyada da çok eleştirildi. 7 maçta oynayan Nesyri şu ana kadar 1 gol kaydetti.

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