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Sosyal medyada En-Nesyri tartışması

Youssef En Nesyri’nin eski ve yeni fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Faslı yıldızın kilo alıp almadığı tartışması taraftarı 2’ye böldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Sosyal medyada En-Nesyri tartışması

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Mourinho'nun özel olarak takımda görmek istediği Youssef En Nesyri şimdiye kadar Fenerbahçe formasıyla 6 karşılaşmaya çıktı. Yıldız golcü bu müsabakalarda sadece 1 gol kaydedebildi. Öte yandan Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken forvetin, sosyal medyadaki görüntüsü tartışmalara neden oldu. La Liga ekibi ve Fenerbahçe'de olan iki farklı resmi yan yana gelen golcü, Sarı-Lacivertli taraftarları ikiye böldü. Bazı taraftarlar oyuncunun kilo aldığını söylerken; farklı yorumlarda ise fotoğraflarda değişiklik görünmediği belirtildi.

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