İşte Gio’nun imha planı

Deneyimli hoca, zorlu Trabzonspor deplasmanına baskıyla başlayacak. Toplu hücum ve savunmayı takımına yerleştirmeye çalışan Gio'nun, en büyük planı ise ilk 20 dakikada gol bulup Fırtına'nın dengesini bozmak. Tecrübeli çalıştırıcı, 4-1- 4-1 şeklinde bir diziliş planlıyor. Al-Musrati, defansın hemen önündeki isim olacak. Orta alanda Gedson ve Joao Mario, kanatlarda ise Rafa Silva ve Rashica görev yapacak. Immobile de takımın bir numaralı gol ayağı pozisyonunda. Silva, rakibin oyun içindeki kaymalarına ya da baskısına göre 10 numaraya kayacak. Bu gibi anlarda Joao Mario sol kanada geçip defans hattına destek verecek.

KARTAL SERİ PEŞİNDE

Paulista-Uduokhai stoper ikilisi ilk büyük maç tecrübesini Trabzonspor deplasmanında yaşayacak. Sivasspor karşısında yan yana oynayan ikili rakibin oyun tarzı nedeniyle zorlanmamıştı. Ancak Bordo-Mavililer, Şenol Güneş idaresinde sahaya hücum felsefesiyle çıkacak. Bu iki oyuncunun performansı da büyük önem arz ediyor. Kartal, bu kilit değişikliklerle galibiyet serisini sürdürme peşinde. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor deplasmanına üst üste 4. galibiyetini hedefleyerek çıkacak. Van Bronckhorst, Galatasaray'a karşı kazanılan Süper Kupa ve Süper Lig'deki galibiyetlerle dikkat çekti. Şimdi ise hedef, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddialı bir şekilde yoluna devam etmek.