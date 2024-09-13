Trabzonspor forvet bölgesine takviye için harekete geçti! Gift Orban’ı kadrosuna katacak

Transfer sezonunun son gününde Trabzonspor, çok istediği Gift Orban'ı kadrosuna katmak için atağa kalktı. Bu transferi gerçekleştirebilmek adına oyuncunun kendisi ile sözlü olarak anlaştıklarını söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan'ın, kulübü Lyon ile de aradaki pürüzlerin önemli bir bölümünü giderdiği öğrenildi.

Transferin gerçekleşmesindeki en büyük engelin ise yabancı kontenjanının doluluğu olduğu belirtildi. Kontenjanda yer açmak için 3 farklı oyuncuya gelen teklifleri değerlendiren yönetim bu isimleri de takımdan ayrılmaya henüz ikna edemedi. Eğer Fırtına yabancı kontenjanında yer açamazsa, Nijeryalı starın satın alma opsiyonlu kiralık transferi gerçekleşmeyecek.

Öte yandan Fransız medyası, Trabzonspor'un bu transferi bitireceğini iddia etti. Bordo-Mavili yöneticilerin Fransız ekibinin yöneticileriyle son bir kez daha görüşme yapacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi. Lyon'un forvetinin 15 milyon Euro piyasa değeri var ve bu sezon oynadığı tek bir maçta 36 dakikada iki gol atmayı başardı. 22 yaşındaki isim, geçtiğimiz sezon ise 2 farklı takımda oynadığı 46 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi.