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Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesi planlarını yaptı

Giovanni van Bronckhorst hücum felsefesinden asla geri adım atmıyor. Siyah-Beyazlılar, Rafa Silva’nın önderliğinde Trabzonspor kalesinde baskı kuracak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesi planlarını yaptı

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Beşiktaş'ın hücum gücü yeni transferlerle iyice arttı. Ligde yoluna kayıpsız devam eden Siyah- Beyazlılar, Trabzonspor maçındaki oyun felsefesiyle de rakip kalede baskı kuracak. Kartal'ın teknik patronu Giovanni van Bronckhorst, Karadeniz deplasmanında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.

Buna göre sakatlığı devam eden Semih Kılıçsoy'u riske etmeyecek Hollandalı çalıştırıcı, milli futbolcu yerine sol kanatta yeni transfer Joao Mario'ya görev verecek. Fiziksel açıdan iyi durumda bulunan tecrübeli futbolcu sol kulvarda hem ofansif hem de defansif vazifeler üstlenecek. Kaleyi Mert Günok'a teslim edecek olan tecrübeli hoca; savunma, orta saha ve hücumda başka değişiklik düşünmüyor. Defans hattı Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku'dan oluşacak.

Gedson, Al Musrati orta alanda yer alacak. Takımın yıldızı Rafa Silva 10 numara pozisyonunda liderliğini sürdürecek. İleride Immobile ise rakip takımın savunmasını yıpratacak. Orta sahada kısa ve hızlı paslar ile yerden oyun kurulmasını isteyen Gio, deplasmandaki derbide takımı daha hızlı ve tempolu oynatarak Bordo-Mavili takımı geçişlerde hazırlıksız yakalamayı amaçlıyor.

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