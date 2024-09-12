Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan özel açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir TV kanalında özel açıklamalar yaptı. Doğan, "Trabzonspor'un hedefi her zaman zirve, oralarda olmak istiyoruz. Şenol hocamızla sürekli konuşuyoruz. Zirve yarışı içinde bir şekilde olacağız. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Ben bu borcu kontrol altına almak istiyorum dedim ve geldim. Önümüzdeki aydan itibaren önemli hamleler geliyor. Önümüzdeki yıl borcu konuşmadığımız bir yıl olsun istiyoruz" dedi.

Transfer ile ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, "Bulduğum parayı harcamadım. Harcasaydım çok ciddi borçlara yükselecektik. Kalbimi değil, aklımı dinledim. Osimhen bize de önerildi, o rakamları vermemiz mümkün değil. Gift Orban ile görüşüyoruz. Scout ekibimizin de beğendiği bir oyuncu. Şenol hoca, oyuncuyu izliyor. Hocanın kararına göre hareket edeceğiz. Lescano beğenilen bir oyuncu. Bazı oyuncularımızın talipleri var. Hocamızın istediği oyuncu kim olursa hazırlığımız var. 3 oyuncumuza şu anda talipler var" açıklamasını yaptı.