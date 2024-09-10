Türkiye’de can güvenliğim yok diyerek Brezilya’ya gitmişti: Josef de Souza’ya silahlı gasp!

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen ve kariyerini Brezilya'da Vasco de Gama takımında sürdüren sürdüren Souza, ülkesinde çocuğuyla birlikte korku dolu anlar yaşadı.

Arabasında oğluyla giden 35 yaşındaki futbolcu, hırsızların silahlı gaspına uğradı. Özel eşyaları çalınan Josef de Souza'nın kendisi ve oğlunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar, terliği bile aldı. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz" dedi. Souza, Türkiye'de Ankaragücü- Beşiktaş maçında sarı lacivertli bir taraftarın saldırısına uğramıştı.