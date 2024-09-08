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Yeni hedef De Cuyper

23 yaşındaki sol bek Maxim de Cuyper için atağa kalkan Fenerbahçe, yıldız oyuncu için 10 milyon Euro’luk teklif sunacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
Yeni hedef De Cuyper

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a transferi sonrasında sol bek arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, sol kanada yapmak için birçok isimle görüşme halinde. Fenerbahçe, listesine aldığı yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı Kanarya, Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki Belçikalı yıldız Maxim de Cuyper için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin genç yetenek için Belçika ekibine 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. Teknik direktör JMourinho'nun da Cuyper'i çok istediği belirtildi.

LİGDE 6 MAÇTA 1 ASİST
Fenerbahçe Yönetimi oyuncuyu büyük bir potansiyel olarak görüyor. Hem ondan yararlanmak istiyor hem de ileride iyi bir bonservis ücretiyle pazarlamayı planlıyor. 2020'den beri Club Brugge forması giyen Belçikalı sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Belçika Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen Cuyper, bu sezon ligde 6 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist üretti.

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