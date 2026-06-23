CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda olaylı tahliye: Kılıçdaroğlu’nu hedef aldılar
CHP’de Kayseri İl Örgütü’nün feshedilmesinin ardından il binasında kriz çıktı. Genel Merkez’in talebiyle binayı terk etmeyen görevden alınmış yönetimin çıkarılması için polis çağrılırken, tahliye sırasında duvarlara ve asansörlere yazılar yazıldığı görüldü.
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- CHP Genel Merkezi, Kayseri İl Örgütü ve Disiplin Kurulu'nu feshederek İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'yı görevden aldı, yerine Okan Marzıoğlu'nu atadı.
- Gözbaşı'nın parti hiyerarşisine uymayan eylemleri ve atanan ilçe başkanlarını tanımaması fesih kararında etkili oldu.
- CHP Genel Merkezi'nin talebiyle görevden alınan yönetimin il binasından çıkarılması için polis çağrıldı.
- Binayı boşaltan Gözbaşı'ya yakın kişiler duvarlara ve asansörlere çeşitli yazılar yazdı.
- CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi toplantısı sonrası Kayseri ve Antalya il örgütlerine ilişkin kararları açıkladı.
CHP'de "mutlak butlan" süreciyle başlayan parti içi gerilim Kayseri ve Antalya'ya sıçradı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kayseri ve Antalya il örgütlerine ilişkin alınan kararları duyurdu. Sarı, Kayseri'de il örgütü ve disiplin kurulunun feshedildiğini, görevden alınan Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın yerine önceki dönem ilçe başkanlarından Okan Marzıoğlu'nun atandığını açıkladı.
Sarı, Gözbaşı'nın parti hiyerarşisine uymayan eylemleri ve atanan ilçe başkanlarını tanımamasının bu kararda etkili olduğunu belirtti.
KAYSERİ'DE POLİSLİ TAHLİYE
Kayseri İl Örgütü'nün feshedilmesinin ardından il binasında tansiyon yükseldi. CHP Genel Merkezi'nin talebi doğrultusunda, partiyi terk etmeyen görevden alınmış yönetimin binadan çıkarılması için polis çağrıldı.
KAYSERİ'DE TAHLİYE KRİZİ DUVARLARA TAŞTI
Görevden alınan Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'na yakın bazı kişilerin, binayı boşaltırken duvarlara ve asansörlerin içine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadeler yazdığı ortaya çıktı.
Duvarlara yazılan ifadeler arasında "Hain Kemal", "Seçilmiş Gençlik Kolları Başkanı Efecan Çarmak'tır", "Güneş ufuktan doğar", "Hırsız Okan Yelda", "Gençlik Kolları Genel Başkanı Cemal Aydın", "Leptop sever Hadi Hamdi" gibi yazıların yer aldığı görüldü.