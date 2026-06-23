CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda olaylı tahliye: Kılıçdaroğlu’nu hedef aldılar

Gözbaşı'nın parti hiyerarşisine uymayan eylemleri ve atanan ilçe başkanlarını tanımaması fesih kararında etkili oldu.

CHP Genel Merkezi, Kayseri İl Örgütü ve Disiplin Kurulu'nu feshederek İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'yı görevden aldı, yerine Okan Marzıoğlu'nu atadı.

CHP'de "mutlak butlan" süreciyle başlayan parti içi gerilim Kayseri ve Antalya'ya sıçradı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kayseri ve Antalya il örgütlerine ilişkin alınan kararları duyurdu. Sarı, Kayseri'de il örgütü ve disiplin kurulunun feshedildiğini, görevden alınan Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın yerine önceki dönem ilçe başkanlarından Okan Marzıoğlu'nun atandığını açıkladı.

Sarı, Gözbaşı'nın parti hiyerarşisine uymayan eylemleri ve atanan ilçe başkanlarını tanımamasının bu kararda etkili olduğunu belirtti.