Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekti! NATO Askeri Komite Başkanı A Haber'de açıkladı: Sadık bir müttefik

ABD'nin kuvvetlerini farklı harekât alanlarına kaydırması durumunda Akdeniz ve Kuzey Afrika ekseninde Türkiye ile İtalya'nın öne çıkacağını söyleyen Dragone, iki ülkenin aynı stratejik ilgi alanlarını paylaştığını vurguladı.

Dragone, Türkiye'nin üst düzey savunma sistemleri geliştirebilen güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu ve bu sistemlerin savaş sahasında kendilerini kanıtladığını ifade etti.

NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, Türkiye'nin NATO'nun sadık müttefiki olduğunu ve ittifak içinde referans ve güven noktası haline geldiğini belirtti.

"Türkiye hiç kuşkusuz NATO'nun sadık bir müttefikidir" diyen Dragone, Türkiye'nin ittifak içerisinde "referans ve güven noktası" haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin NATO'nun kuruluşundan bu yana ittifakın yanında yer aldığını belirten Dragone, Ankara'nın birçok konuda üye ülkeler için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin bugün üst düzey savunma sistemleri geliştirebilen güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirten NATO Askeri Komite Başkanı, bu sistemlerin savaş sahasında ve gerçek operasyonel koşullarda kendilerini kanıtladığını ifade etti.

GÜVENLİK DENKLEMİNE KRİTİK VURGU

Dragone'nin en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri ise ABD'nin küresel askeri önceliklerini değiştirmesi halinde ortaya çıkabilecek güvenlik denklemine ilişkin oldu. ABD'nin bazı kuvvetlerini farklı harekât alanlarına kaydırması durumunda, Akdeniz ve Kuzey Afrika ekseninde Türkiye ile İtalya'nın öne çıkacağını belirten Dragone, iki ülkenin aynı stratejik ilgi alanlarını paylaştığını ve gelecekte bu süreçte başlıca aktörler olacağını söyledi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA VAZGEÇİLMEZ AKTÖR"

NATO Askeri Komite Başkanı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne de övgüyle değindi. Türkiye'nin savaşın başından itibaren esir takaslarında arabuluculuk yaptığını, Karadeniz'deki hassas dengenin korunmasına katkı sunduğunu ve tahıl koridorunun hayata geçirilmesinde kilit rol oynadığını hatırlatan Dragone, uluslararası toplumun Türkiye'nin çabalarına minnettar olması gerektiğini söyledi.

ANKARA-ROMA HATTINDA YENİ DÖNEM

Dragone, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geleceğine ilişkin de olumlu mesajlar verdi. Özellikle Libya başta olmak üzere birçok bölgede ortak çıkarların bulunduğunu belirten İtalyan amiral, önümüzdeki dönemde Ankara ile Roma arasında daha kapsamlı iş birliklerinin hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.