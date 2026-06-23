CHP'yi bölemeden bölündüler! İmamoğlu bastırıyor Özel "kayyuma" bel bağlıyor | Masadaki planı TAKVİM açıklıyor

YAVAŞ "AYRILIKÇILARLA" AYRIŞTI... "ORTADA FOL YOK YUMURTA YOK" CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş da "yeni parti" tartışmalarına "Ortada fol yok yumurta yok. Konuşacak bir şey de yok. Çünkü ne desem problem yaşıyoruz. Bunlara ayıracak vaktimiz yok ki hiç ilgilenmiyorum" diyerek kapıyı kapattı. Yavaş'ın Silivri tandanslı planı reddeden bu çıkışı CHP içindeki ayrışmanın bir yansıması olarak kayıtlara geçti. Nitekim Mersin BB Başkanı Vahap Seçer ve görevden uzaklaştırılan eski Adana BB Başkanı Zeydan Karalar da yeni parti için "daha erken" diyen isimler arasında.

ÖZEL'İN YOL HARİTASI: ÖNCE BÜTÜN HUKUKİ YOLLAR TÜKETİLECEK Bu noktada Özgür Özel, kesif bir yol ayrımında. Yeni parti hazırlıkları aralıksız bir şekilde sürerken olağanüstü kurultay başvurusu ve yargı süreçlerinin sonuçlanması beklenecek. Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almazsa 26 Temmuz'dan sonra sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılacağı ve CHP'ye "çağrı heyeti" isteneceği öğrenildi. "Önce bütün hukuki yollar tüketilecek" diyen Özel'in ekibi "Şu an önceliğimiz hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmak. Özgür Bey her gördüğü partiliye 'CHP'den ayrılmayın, istifa etmeyin. Burada haklarınızı sonuna kadar arayın' diyor" açıklamasını yaptı. CHP'deki ayrılıkçılar arasında yer alan bir grup ise "Hukuki yollardan sonuç alamazsak yeni parti seçeneği daha fazla ertelenemez" diyor.





"SEÇMENLERİMİZ YAĞMALANIR" ENDİŞESİ



Bir yandan da "süreç uzarsa seçmenlerimiz yağmalanır" endişesi yaşanıyor.



Bunun etkilerini İYİ Parti, DEM Parti ve hatta Zafer Partisi'ne yönelmelerle görmeye başladıklarını belirten Özelci bir milletvekili, "Seçmen hırsızlığı olabilir, ama sonra gider malını bulursun. Ama artık yağma başlarsa önünü alamazsın, dağılırsın" dedi.

AÇIK AÇIK SÖYLEDİLER: MECLİS'İ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ



Öte yandan CHP'deki ayrılıkçılar, Meclis'i çalışamaz hale getirmek için planlar yaptığını açıklamaktan sakınmıyor.



Özel'in yeni parti çalışmalarının yanı sıra yedek parti arayışlarının altında bu gerçeklik yatıyor. DSP ve Genç'ten sonra ABP'nin kapısının bu yüzden çalındığı öğrenildi. Dahası ABP ile Özel'in protokol imzalama aşamasına geldiği biliniyor.