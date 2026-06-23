CHP'yi bölemeden bölündüler! İmamoğlu bastırıyor Özel "kayyuma" bel bağlıyor | Masadaki planı TAKVİM açıklıyor
"CHP'yi parçalama" planları yapanlar kendi aralarında ayrıştı. CHP içinden edindiğimiz bilgilere göre; İmamoğlu Silivri'den "yeni parti" için bastırırken Özgür Özel ve kurmayları tereddütte. "Cemil Tugay'ın istifası erken oldu" diyen Özelciler parti içine "Mücadeleye devam, ayrılmayın" mesajı verdi. Nitekim Mansur Yavaş da "Ortada fol yok yumurta yok, ilgilenmiyorum" diyerek Silivri tandanslı dayatmaya dahil olmadı. Özel'in masasındaki planı ise Takvim açıklıyor: Önce tüm hukuki yollar tüketilecek ve Kılıçdaroğlu yerine "kayyum" istenecek. Daha sonra da Meclis'i işlemez hale getirmek için aralarında yeni partinin de olduğu birden fazla siyasi yapı oluşturulacak.
CHP'yi "parçalama" planı yapanlar, kendi arasında "bölünmüş" durumda.
Ekrem İmamoğlu Silivri'den "yeni parti" için bastırırken; Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmaylarının "yeni partiye geçiş" noktasında bazı tereddütleri ve endişeleri olduğu öğrenildi. Son olarak "parti içi mücadeleye devam, ayrılmayın" mesajı vekillere verildi.
ÖZEL'İN KURMAYLARI: "CEMİL TUGAY'IN İSTİFASI ERKENDİ"
CHP'deki ayrışma tereddüdünün yansımalarını Cemil Tugay'ın istifa sürecinde kamuoyu görmüş oldu.
Tugay, Özgür Özel'in, "olağanüstü kurultay başvurusunun sonucunu beklemesi" yönündeki görüşüne karşın, il yönetimine yapılan yeni atama ve parti yönetiminin tutumuna tepki göstererek istifa kararı aldı.
İstifanın ardından da "Özgür Özel bana "Eline sağlık bunlar hak ediyor" dedi" diye beyan verdi. Özel ise Cemil Tugay'ı "İstifasına rızam yoktu. "Bunlar bunu hak ediyor" demedim" diyerek yalanladı.
Cemil Tugay'ın istifasını erken bulan Özel'in kurmayları, "Sadece Cemil Bey değil, parti tabanından da istifalar geliyor, sosyal medyada sayıları 10 bine ulaştı deniliyor. Bu istifaları, 'zaman kaybetmeyin, bir an önce yeni partiyi kurun' baskısı olarak da görüyoruz" yorumunu yaptı.
YAVAŞ "AYRILIKÇILARLA" AYRIŞTI... "ORTADA FOL YOK YUMURTA YOK"
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş da "yeni parti" tartışmalarına "Ortada fol yok yumurta yok. Konuşacak bir şey de yok. Çünkü ne desem problem yaşıyoruz. Bunlara ayıracak vaktimiz yok ki hiç ilgilenmiyorum" diyerek kapıyı kapattı.
Yavaş'ın Silivri tandanslı planı reddeden bu çıkışı CHP içindeki ayrışmanın bir yansıması olarak kayıtlara geçti. Nitekim Mersin BB Başkanı Vahap Seçer ve görevden uzaklaştırılan eski Adana BB Başkanı Zeydan Karalar da yeni parti için "daha erken" diyen isimler arasında.
ÖZEL'İN YOL HARİTASI: ÖNCE BÜTÜN HUKUKİ YOLLAR TÜKETİLECEK
Bu noktada Özgür Özel, kesif bir yol ayrımında.
Yeni parti hazırlıkları aralıksız bir şekilde sürerken olağanüstü kurultay başvurusu ve yargı süreçlerinin sonuçlanması beklenecek.
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almazsa 26 Temmuz'dan sonra sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılacağı ve CHP'ye "çağrı heyeti" isteneceği öğrenildi.
"Önce bütün hukuki yollar tüketilecek" diyen Özel'in ekibi "Şu an önceliğimiz hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmak. Özgür Bey her gördüğü partiliye 'CHP'den ayrılmayın, istifa etmeyin. Burada haklarınızı sonuna kadar arayın' diyor" açıklamasını yaptı.
CHP'deki ayrılıkçılar arasında yer alan bir grup ise "Hukuki yollardan sonuç alamazsak yeni parti seçeneği daha fazla ertelenemez" diyor.
"SEÇMENLERİMİZ YAĞMALANIR" ENDİŞESİ
Bir yandan da "süreç uzarsa seçmenlerimiz yağmalanır" endişesi yaşanıyor.
Bunun etkilerini İYİ Parti, DEM Parti ve hatta Zafer Partisi'ne yönelmelerle görmeye başladıklarını belirten Özelci bir milletvekili, "Seçmen hırsızlığı olabilir, ama sonra gider malını bulursun. Ama artık yağma başlarsa önünü alamazsın, dağılırsın" dedi.
AÇIK AÇIK SÖYLEDİLER: MECLİS'İ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ
Öte yandan CHP'deki ayrılıkçılar, Meclis'i çalışamaz hale getirmek için planlar yaptığını açıklamaktan sakınmıyor.
Özel'in yeni parti çalışmalarının yanı sıra yedek parti arayışlarının altında bu gerçeklik yatıyor. DSP ve Genç'ten sonra ABP'nin kapısının bu yüzden çalındığı öğrenildi. Dahası ABP ile Özel'in protokol imzalama aşamasına geldiği biliniyor.
BİRDEN FAZLA PARTİ FORMÜLÜ: AYRILIKÇILAR "EN AZ 3 GRUP KURARIZ, MECLİS'İ KİLİTLERİZ" DİYOR
EKİM, İstiklal, Cumhuriyet ve Yürüyüş Partisi gibi isimler etrafında şekillenen yeni parti hazırlıklarıyla eş güdümlü olarak Özel'in masasında "iki veya üç yedek parti" seçeneği var.
CHP'den ayrılacak milletvekili sayısının Meclis'te üç grup kurabilecek düzeyde olduğuna dikkat çeken kurmaylar, "Kesinleşmiş kararlar değil ama Meclis aritmetiği açısından birden fazla siyasi yapı oluşturulması dahil çeşitli formülleri konuşuyoruz. Mesela bu formülle Meclis'i çalışamaz hale getirebilirsiniz" görüşünü dile getiriyor.