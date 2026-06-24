Esnafa erken emeklilik: Bağ-Kur’luya maaş formülü! Eksik primi olanlar ne yapmalı?

SAĞLIĞI BOZULANLAR

İşçiler gibi esnaf da eğer çalışırken bir rahatsızlık yaşarsa erken emekli olabiliyor. Burada çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşanması ve bunun sağlık raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Bağ-Kur'luların malulen emeklilikleri için yaş şartı aranmıyor. Ancak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün prim ödemiş olmaları şart. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Ayrıca Bağ- Kur'luların malulen emeklilikleri için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi dahil herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekiyor.



Yine Bağ-Kur'lunun iş yerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin gelir, aylık, ödenek talep belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması şart.



Maaş ödemesi takip eden ayın başından itibaren başlıyor.