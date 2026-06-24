TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya destek: "Ben burada olduğum sürece beraberiz"
Önceki gün Arizona kampında Montella'ya destek açıklaması yapan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Paraguay yenilgisinin ardından İtalyan teknik adamla toplantı yaptığı ortaya çıktı. Hacıosmanoğlu'nun, "Ben burada olduğum sürece beraberiz" dediği belirlendi.
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- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile yola devam edileceğini açıkladı.
- Hacıosmanoğlu, Paraguay yenilgisi sonrası Montella ile baş başa görüşerek teknik adama destek verdi.
- Montella'nın istifa etmeyi düşünmediği ve Uluslar Ligi'ne hazırlıklara başladığı belirtildi.
Turnuva öncesi arkasında büyük bir destek olan Montella üst üste iki yenilgi ve yaptığı tercihlerle bir anda tartışılan isme dönüştü. Cuma sabahı Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak olan Milli Takımımız'da en çok merak edilen konulardan birisi teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiydi. Avustralya ve Paraguay önünde alınan şok yenilgilerin ardından ciddi şekilde tartışma konusu olan İtalyan hoca ile ilgili iddialara önceki gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koymuştu.
DEDİKODULARA KULAK ASMA
Montella ile yola devam edileceğini net şekilde medya aracılığıyla dile getiren Hacıosmanoğlu'nun flaş bir hamle daha yaptığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Başkan Hacıosmanoğlu, Paraguay yenilgisi sonrası Montella ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu görüşmede tecrübeli teknik adama destek verildiği ve Hacıosmanoğlu'nun, "Biz de senin gibi çok üzgünüz. Ancak dedikodulara kulağını kapat. Ben burada olduğum sürece beraberiz" dediği belirlendi.
ASLA İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYOR
2 yıl daha sözleşmesi bulunan Montella'nın da asla istifa gibi bir düşünceye sahip olmadığı, hatta ekibiyle beraber Eylül ayının sonunda başlayacak olan Uluslar Ligi'ndeki rakiplere hazırlık noktasında bazı çalışmalara bile başladığı ifade edildi.