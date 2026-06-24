TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya destek: "Ben burada olduğum sürece beraberiz"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile yola devam edileceğini açıkladı.

Hacıosmanoğlu, Paraguay yenilgisi sonrası Montella ile baş başa görüşerek teknik adama destek verdi.

Montella'nın istifa etmeyi düşünmediği ve Uluslar Ligi'ne hazırlıklara başladığı belirtildi.

Turnuva öncesi arkasında büyük bir destek olan Montella üst üste iki yenilgi ve yaptığı tercihlerle bir anda tartışılan isme dönüştü. Cuma sabahı Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak olan Milli Takımımız'da en çok merak edilen konulardan birisi teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiydi. Avustralya ve Paraguay önünde alınan şok yenilgilerin ardından ciddi şekilde tartışma konusu olan İtalyan hoca ile ilgili iddialara önceki gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koymuştu.