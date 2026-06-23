LPG sektöründeki Baday gruba operasyon! 6 şirkete el konuldu 10 şirkete kayyum atandı: Gözaltı listesinde 27 şüpheli var

Veysel Baday'ın örgüt lideri olduğu soruşturmada toplam 27 şüpheli hakkında suç örgütü kurmak, sahte fatura düzenleme ve kamu kurumunu dolandırma suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

Operasyonda Baday Grup ve bağlı şirketlerin yıllık 350-400 bin ton LPG ithalatında sahte fatura ve hayali ihracat yoluyla ÖTV ve KDV kaçırdığı tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akaryakıt sektöründe yürütülen vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketler üzerinden yürütülen vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF'nin koordinasyonunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.