CHP'li Adalar Belediyesi harç yalanıyla kiliseden rüşvet topladı! Heybeliada Ruhban Okulu'nu da listeye aldıkları ortaya çıktı

Paniya Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi

EURO ARTIYOR DİYOR SÜREKLİ



Yılmaz ve Akpolat'ın arasında şu konuşmalar geçti:

Hüseyin Yılmaz: "Euro artıyor dedi, şimdi bir milyon altı yüz seksen bin lira aldın ya dedi... Beş ay sonra gel üç ay sonra diyor Euro diyor artıyor sürekli diyor... Dedim abi ihtiyaç var o yüzden işte erkenden yatırtıyorum."



Ali Ercan Akpolat: "Anladım, iskan durumuna geliyor ama değil mi?"

SIRADAKİ HEDEFLERİNİN RUHBAN OKULU OLDUĞU BELİRLENDİ

Akpolat'ın sadece Paniya Aya Dimitri Kilisesi'yle kalmayıp vites yükselterek Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu da mercek altına aldığı ortaya çıktı. Akpolat yardımcısına, "Iı şey Ruhban okulunda bi b.. yok değil mi?" dediği saptandı.