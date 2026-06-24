Avrupa'yı kavuran "Omega bloğu" Türkiye'ye yaklaşıyor: Uzman isimden kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran tarihli hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, uzmanlar önümüzdeki günler için yeni bir sıcaklık artışına dikkat çekiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa'yı etkisi altına alan ve "omega bloğu" olarak adlandırılan atmosferik sistemin Türkiye'ye doğrudan ulaşmayacağını ancak ayın son günlerinden itibaren sıcaklıkların birkaç derece daha yükseleceğini belirtti. Özellikle batı bölgelerinde güneşli ve açık hava hakim olurken, iç ve doğu kesimlerde yerel sağanak yağışlar görülecek.
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- Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
- Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Şanlıurfa'da 38, Diyarbakır'da 37 dereceye kadar çıkacak.
- Meteoroloji öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
- Rüzgar ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlü esecek.
Avrupa'yı kavuran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede kırmızı alarm verilirken, gözler Türkiye'deki hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa üzerinde etkili olan güçlü "omega bloğu" nedeniyle sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığını, Türkiye'nin ise sistemin kenar etkilerini hissedeceğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek; Ege, Akdeniz ve Marmara'da güneşli hava etkisini korurken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
AVRUPA'DA TEHLİKELİ SICAK HAVA DALGASI
Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığını belirten Adil Tek, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve Belçika başta olmak üzere kıta genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının uzun süreli bir atmosferik blokajdan kaynaklandığını ifade etti.
Tek, "Omega bloğu diye adlandırdığımız bir yapı Avrupa'nın üzerine adeta çökmüş durumda. Ayın başında da benzer bir sistem vardı ancak bu kadar uzun ömürlü değildi. Bu kez etkisi çok daha uzun sürecek gibi görünüyor" dedi.
2003 yılında Avrupa'da yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sıcak hava dalgasını hatırlatan Tek, mevcut sistemin o dönemki olaydan bile daha güçlü olduğunu vurguladı.
OMEGA BLOĞU NEDİR?
Omega bloğunun adını Yunan alfabesindeki omega harfine benzeyen atmosferik yapıdan aldığını söyleyen Tek, sistemin işleyişini şöyle anlattı:
"Orta enlemlerden gelen sıcak hava akışıyla beslenen güçlü bir yüksek basınç alanı oluşuyor. Bu yapı sıcak havayı kuzeye taşırken, yüksek basıncın etkisiyle havanın sıkışması sonucu sıcaklıklar daha da yükseliyor. Biz buna 'ısı kubbesi' diyoruz. Bloğun iki yanında ise daha serin ve yağışlı hava sistemleri bulunuyor."
Uzman isim, son günlerde İspanya üzerinde etkili olan sıcak hava çekirdeğinin giderek Orta Avrupa'ya doğru kaydığını belirtti.
TÜRKİYE'Yİ NE KADAR ETKİLEYECEK?
Avrupa'daki sistemin Türkiye'ye doğrudan ulaşmayacağını ifade eden Tek, sıcak hava dalgasının kenar etkilerinin hissedileceğini söyledi.
"Ayın 28-29'undan sonra sıcaklıklar ülke genelinde birkaç derece daha artacak. Ancak Avrupa'daki kadar güçlü bir etki beklemiyoruz. Türkiye'de sıcaklık artışı olacak fakat omega bloğunun merkezindeki ülkelerde görülen ekstrem değerler bizde yaşanmayacak."
TEMMUZ BAŞINDA SICAKLIKLAR ZİRVEYE ÇIKABİLİR
29 Haziran'dan Temmuz ayının ilk günlerine kadar olan dönemde sıcaklıkların özellikle batı bölgelerde yükseleceğini belirten Tek, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya çevresinde dikkat çekici sıcaklık değerleri görülebileceğini söyledi.
Aynı dönemde sıcak hava dalgasının merkezinin Orta Avrupa'ya kayacağını belirten Tek, Macaristan, Avusturya, İsviçre, Almanya, İtalya'nın bazı bölgeleri, Polonya ve Ukrayna hattında etkilerin daha da güçleneceğini kaydetti.
SICAK HAVA NE ZAMAN ZAYIFLAYACAK?
Adil Tek'e göre Avrupa'yı etkileyen sıcak hava sistemi Temmuz ayının ilk haftasının sonlarına doğru gücünü kaybetmeye başlayacak.
"Temmuz'un 7-8'inden sonra sıcaklıklar yavaş yavaş düşüşe geçecek. Yaz sıcaklıkları hissedilmeye devam edecek ancak şu anda yaşanan tablo oldukça ekstrem."
MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Marmara Bölgesi'nde önemli bir değişiklik beklenmediğini ifade eden Tek, İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 30-31 dereceye kadar çıkacağını söyledi.
Omega bloğunun etkisinin İstanbul'da daha çok Temmuz başında hissedileceğini belirten Tek, sıcaklıkların kısa süreli olarak 32-33 derece seviyelerine ulaşabileceğini kaydetti.
EGE'DE SICAKLIKLAR 37 DERECEYİ GÖREBİLİR
Ege Bölgesi'nde yağış beklenmediğini belirten Tek, özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların daha yüksek hissedileceğini söyledi.
İzmir'de sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 36-37 dereceye kadar çıkacağını ifade eden Tek, tropikal günlerin başladığını ve yüksek sıcaklıklarla birlikte nemin yaşam konforunu azaltacağını belirtti.
Ege Denizi'nde su sıcaklıklarının 25 derece seviyelerine ulaştığını belirten Tek, sezonun artık tamamen açıldığını söyledi.
"Ege'de deniz suyu sıcaklıkları oldukça uygun seviyelere geldi. Sadece Edremit Körfezi ve Akçay çevresinde deniz biraz daha geç ısınıyor."
ANTALYA'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYE YAKLAŞABİLİR
Akdeniz Bölgesi'nde özellikle Antalya'da yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olacağını belirten Tek, sabah saatlerinde 27 derece olan sıcaklığın gün içinde 35 dereceye çıkacağını söyledi.
Denizden esen rüzgarın nemi artırdığını ifade eden Tek, hissedilen sıcaklığın 38-40 derece seviyelerine yaklaşabileceğini belirtti.
Önümüzdeki günlerde ölçülen sıcaklıklarda küçük düşüşler görülse bile yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklıkların 36-37 derece seviyelerinde kalmaya devam edeceğini kaydetti.
İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevcut seviyelerini koruyacağını belirten Tek, Ankara'da gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın dikkat çekici olduğunu söyledi.
Hafta sonuna kadar bölgede önemli bir yağış beklentisinin bulunmadığını ifade eden Tek, sıcaklıklarda yalnızca 1-2 derecelik değişimler yaşanabileceğini dile getirdi.
DOĞU KARADENİZ'DE HAFTA SONU YAĞIŞ VAR
Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların devam edeceğini belirten Tek, yağışların genel olarak kısa süreli ve yerel karakter taşıdığını söyledi.
Dağlık alanlarda ani gelişen konvektif yağışların görülebileceğini ifade eden Tek, yaylalara çıkacak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Trabzon ve çevresinde hafta sonuna doğru yağışların etkisini artırabileceğini belirten Tek, Doğu Karadeniz'de hafta sonunun yağmurlu geçeceğini kaydetti.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KAVURUCU SICAKLAR SÜRÜYOR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri doğrultusunda yüksek seyrettiğini belirten Tek, bölgede 36-38 derece aralığında sıcaklıkların görüldüğünü söyledi.
Şanlıurfa başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini ifade eden Tek, bölgede tarımsal faaliyetlerin de bu sıcaklıklara göre şekillendiğini belirtti.
DOĞU ANADOLU'DA YEREL YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yerel yağışların görülebileceğini belirten Tek, yağışların kısa süreli geçişler şeklinde etkili olacağını söyledi.
Kars'ta sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiğini ifade eden Tek, bölgenin yüksek rakımı nedeniyle yaz mevsiminin diğer bölgelere göre daha geç hissedildiğini belirtti.
"TÜRKİYE ISINACAK AMA AVRUPA KADAR DEĞİL"
Yayının sonunda değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa'nın ciddi bir sıcak hava dalgasıyla mücadele ettiğini, Türkiye'nin ise önümüzdeki günlerde sıcaklık artışı yaşayacağını ancak Avrupa'daki kadar yoğun bir etkinin beklenmediğini vurguladı.
Tek, sıcaklıkların özellikle Temmuz başında yükselmesini beklediklerini ancak mevcut verilerin Türkiye için aşırı ve olağanüstü bir sıcak hava dalgasına işaret etmediğini söyledi.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA GÜNEŞLİ BİR GÜN
Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
- Bursa: 16 / 31 derece
- Çanakkale: 19 / 30 derece
- İstanbul: 20 / 29 derece
- Kırklareli: 17 / 30 derece
EGE'DE YAZ SICAKLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ege Bölgesi'nde yağış beklenmezken sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde yüksek seyredecek.
- Afyonkarahisar: 14 / 29 derece
- Denizli: 21 / 37 derece
- İzmir: 20 / 33 derece
- Muğla: 19 / 34 derece
AKDENİZ'İN DOĞUSUNDA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Bölgenin batısında açık hava etkili olurken, doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
- Adana: 24 / 34 derece (Kuzey ve doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor)
- Antalya: 26 / 35 derece
- Burdur: 17 / 33 derece
- Hatay: 23 / 29 derece (Akşam saatlerinde kıyılarda yağış bekleniyor)
İÇ ANADOLU'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, doğu kesimlerde günün ilerleyen saatlerinde yerel yağışlar görülebilir.
- Ankara: 14 / 31 derece
- Eskişehir: 13 / 30 derece
- Kayseri: 12 / 29 derece (Akşam saatlerinde sağanak bekleniyor)
- Konya: 17 / 31 derece
BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Batı Karadeniz genelinde az bulutlu ve sakin bir hava hakim olacak.
- Bolu: 11 / 27 derece
- Kastamonu: 10 / 29 derece
- Sinop: 18 / 30 derece
- Zonguldak: 16 / 24 derece
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK GEÇİŞLERİ
Karadeniz'in doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
- Amasya: 14 / 31 derece
- Samsun: 18 / 29 derece
- Rize: 19 / 25 derece (Aralıklı sağanak yağışlı)
- Trabzon: 20 / 24 derece (Akşam saatlerinde yağış bekleniyor)
DOĞU ANADOLU'DA YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK
Bölgenin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
- Erzurum: 10 / 24 derece
- Kars: 11 / 22 derece
- Van: 14 / 27 derece
- Malatya: 16 / 32 derece
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KAVURUCU SICAKLAR
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak.
- Diyarbakır: 18 / 37 derece
- Gaziantep: 20 / 34 derece
- Mardin: 23 / 33 derece
- Şanlıurfa: 24 / 38 derece
METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ VE SICAKLIK UYARISI
Meteoroloji yetkilileri, özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıkların gün içerisinde bunaltıcı seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.
(MGM, Takvim foto arşiv)