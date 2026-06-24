Avrupa'yı kavuran "Omega bloğu" Türkiye'ye yaklaşıyor: Uzman isimden kritik uyarı

Rüzgar ülke genelinde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlü esecek.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Avrupa'yı kavuran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede kırmızı alarm verilirken, gözler Türkiye'deki hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa üzerinde etkili olan güçlü "omega bloğu" nedeniyle sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığını, Türkiye'nin ise sistemin kenar etkilerini hissedeceğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek; Ege, Akdeniz ve Marmara'da güneşli hava etkisini korurken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

AVRUPA'DA TEHLİKELİ SICAK HAVA DALGASI

Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığını belirten Adil Tek, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve Belçika başta olmak üzere kıta genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının uzun süreli bir atmosferik blokajdan kaynaklandığını ifade etti.

Tek, "Omega bloğu diye adlandırdığımız bir yapı Avrupa'nın üzerine adeta çökmüş durumda. Ayın başında da benzer bir sistem vardı ancak bu kadar uzun ömürlü değildi. Bu kez etkisi çok daha uzun sürecek gibi görünüyor" dedi.

2003 yılında Avrupa'da yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sıcak hava dalgasını hatırlatan Tek, mevcut sistemin o dönemki olaydan bile daha güçlü olduğunu vurguladı.