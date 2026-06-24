6 ilde sahte reçete operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı
Sahte reçeteyle temin ettikleri yüksel maliyetli ilaçları stokladığı belirlenenlere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar havalimanları ve kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderildi.
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- İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderen 19 şüpheli gözaltına alındı.
- Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte reçetelerle ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen ilaçların stoklandığını belirledi.
- Kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar havalimanları ve kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderildi.
- Operasyon İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
- Şüpheliler eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk etti.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.
YÜKSEK MALİYETLİ İLAÇLARI STOKLADILAR
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.
KAYIT DIŞI ŞEKİLDE YURT DIŞI GÖNDERDİLER
Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.
6 İLDE 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.