6 ilde sahte reçete operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

Şüpheliler eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk etti.

Operasyon İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kanser, organ nakli, ALS, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar havalimanları ve kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderildi.

YÜKSEK MALİYETLİ İLAÇLARI STOKLADILAR Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.

Yüksek maliyetli ilaçları stokladılar.

KAYIT DIŞI ŞEKİLDE YURT DIŞI GÖNDERDİLER



Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.