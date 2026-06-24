24 saat kala milyonda bir mucize: Asel'in organları Nisanur'a hayat oldu

Nisanur Yavuz'un karaciğeri iflas etti ve 24 saat içinde nakil yapılmazsa hayatını kaybedeceği belirtildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

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1.5 ay içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere 6 ameliyata giren Nisanur Yavuz, sağlığına kavuştu. Yaşıtları gibi normal yaşamına geri döndü. Naklin üzerinde geçen 4 yılda, düzenli doktor kontrolü devam eden küçük kız, hayatının 9'uncu, yeni yaşamının 4'üncü yaşını da kendisini hayata döndüren doktorları ile birlikte kutladı.