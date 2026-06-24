24 saat kala milyonda bir mucize: Asel'in organları Nisanur'a hayat oldu
Bursa'da yaşayan Yavuz ailesi dağdan topladığı mantarı yedi. Hepsi zehirlendi. Küçük Nisanur'un karaciğeri iflas etti. Doktorlar "24 saat içinde nakil yapılmazsa onu kaybederiz" dedi. Ulusal Koordinasyon Merkezi'yle temasa geçildi. İşte mucize o anda geldi! Milyonda bir olacak ihtimalle yüksekten düşen 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın organlarının bağışlandığı görüldü. Karaciğer, TSK uçağıyla Konya'dan Bursa'ya gönderildi. Nisanur, hayata yeniden 'Merhaba' dedi.
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- Bursalı Yavuz Ailesi, 13 Temmuz 2022'de yedikleri mantardan zehirlenerek 15 kişi etkilendi.
- Nisanur Yavuz'un karaciğeri iflas etti ve 24 saat içinde nakil yapılmazsa hayatını kaybedeceği belirtildi.
- Sağlık Bakanlığı, sıfır kan gruplu nakil bekleyen Nisanur için uygun bir organ buldu.
- Asel Hafsa İnal'ın karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçağı ile Konya'dan Bursa'ya getirildi ve Nisanur'a nakledildi.
- Nisanur Yavuz, 1.5 ayda 6 ameliyat geçirdi ve sağlığına kavuşarak normal yaşamına döndü.
Bursalı Yavuz Ailesi, 13 Temmuz 2022'de dağdan topladığı mantarı yedi. Aileden 15 kişi zehirlendi. O zaman 5 yaşında olan Nisanur Yavuz'un karaciğeri iflas etti. Küçük kız Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Doktorlar "24 saat içinde nakil yapılmalı, aksi halde hastayı kaybederiz" deyip Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'yle temas sağladı. Bakanlık yetkilisine "Nakil bekleyen hastamız 5 yaşında. Sıfır kan gruplu" diyerek vakayı anlattı. Bu sırada telefonun diğer ucundaki yetkili milyonda 1 olacak bir tesadüfün yaşandığını ve organları bağışlanan sıfır kan gruplu 2 yaşında bir kız çocuğunun olduğunu açıkladı.
1.5 AYDA 6 AMELİYAT
Nisanur'a hayat verecek olan o yavru, yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Asel Hafsa İnal'dı. Asel Hafsa İnal'ın karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Konya'dan Bursa'ya gönderildi. 24 saatten az bir ömrü kalan Nisanur'a nakledildi.
1.5 ay içinde organ nakli, anjiyo ve damar yenileme olmak üzere 6 ameliyata giren Nisanur Yavuz, sağlığına kavuştu. Yaşıtları gibi normal yaşamına geri döndü. Naklin üzerinde geçen 4 yılda, düzenli doktor kontrolü devam eden küçük kız, hayatının 9'uncu, yeni yaşamının 4'üncü yaşını da kendisini hayata döndüren doktorları ile birlikte kutladı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel