Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi karşıladı

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirilecek, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacak. İkili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörülüyor.

Erdoğan ve Nawrocki, merdivenlerde Türkiye ve Polonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Nawrocki, ikili görüşmeye geçti.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Nawrocki, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Heyet, ASELSAN'ın başta elektronik harp olmak üzere radar, hava savunma, haberleşme ve elektro-optik alanlarında geliştirdiği milli teknolojiler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nawrocki, "Türkiye ve Polonya'nın savunma sanayisi sektörleri arasındaki işbirliği vazgeçilmezdir. İşbirliği, Türkiye ve Polonya için çok önemlidir. On yıllardır stratejik ortaklar olarak birbirimize bağlıyız. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile kurulmuş ASELSAN köklü bir şirkettir. Sizinle her zaman görüşmeye hazırız. Deneyimlerimizi paylaşmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN'ın Polonya'da gerçekleştirdiği çalışmaları ve yerel işbirliklerini takdir ettiklerini belirtti.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel