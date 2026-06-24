13 ülkenin elinden kaçtı, Türk polisine takıldı! FBI'ın aradığı ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye, ABD'de 3.7 milyar dolarlık sağlık sistemi dolandırıcılığı gerçekleştiren Ibrahim Khaldoon Hilmi'yi yakalayarak küresel bir operasyona imza attı.

Hilmi, 13 ülkeden çıktıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptı ve Türk emniyeti tarafından adım adım izlendi.

FBI'ın yardımıyla Türk makamları tarafından yürütülen operasyonla Hilmi gözaltına alındı ve ABD'den gelen FBI yetkililerine teslim edildi.

New York Times ve CNN International, operasyonu tarihi olarak nitelendirerek Türkiye'nin başarısını duyurdu.

FBI Direktörü Kash Patel, Türkiye'ye teşekkür ederek, Hilmi'nin Mayıs 2025'ten beri firari olduğunu ve Türkiye sayesinde yakalandığını belirtti.

Son yıllarda uluslararası suçluların yakalanması ve ülkelerine iade edilmesi konusunda dikkat çeken başarılara imza atan Türkiye, yine küresel bir operasyona imza attı. ABD'de 3.7 milyar dolarlık sağlık sistemi dolandırıcılığı gerçekleştiren Ibrahim Khaldoon Hilmi, Türkiye'de yakalandı.

Türkiye, ABD'de 3.7 milyar dolarlık sağlık sistemi dolandırıcılığı gerçekleştiren Ibrahim Khaldoon Hilmi'yi yakalayarak küresel bir operasyona imza attı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)



FBI DA GELDİ



Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin 13 ülkeden de çıkmayı başarıp, Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı. Türk emniyeti, Hilmi'nin İstanbul'a neler yapacağını anlamak için adım adım izledi. FBI'ın da bu konuda yardım istemesinden sonra operasyon için düğmeye basıldı. Türk makamları hızlı ve etkin bir operasyonla Hilmi'yi gözaltına aldı. Yasal prosedürlerin eksiksiz şekilde tamamlanmasının ardından zanlı, ABD'den gelen FBI yetkililerine teslim edildi.