13 ülkenin elinden kaçtı, Türk polisine takıldı! FBI'ın aradığı ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı
Türkiye, uluslararası suç örgütleri ve sınır ötesi mali suçlarla mücadelede bir kez daha önemli bir başarıya imza attı. Türk polisi, ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığına imza atan ve 13 ülkeden de kaçmayı başaran Haldoon Hilmi'yi yakaladı
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- Türkiye, ABD'de 3.7 milyar dolarlık sağlık sistemi dolandırıcılığı gerçekleştiren Ibrahim Khaldoon Hilmi'yi yakalayarak küresel bir operasyona imza attı.
- Hilmi, 13 ülkeden çıktıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptı ve Türk emniyeti tarafından adım adım izlendi.
- FBI'ın yardımıyla Türk makamları tarafından yürütülen operasyonla Hilmi gözaltına alındı ve ABD'den gelen FBI yetkililerine teslim edildi.
- New York Times ve CNN International, operasyonu tarihi olarak nitelendirerek Türkiye'nin başarısını duyurdu.
- FBI Direktörü Kash Patel, Türkiye'ye teşekkür ederek, Hilmi'nin Mayıs 2025'ten beri firari olduğunu ve Türkiye sayesinde yakalandığını belirtti.
Son yıllarda uluslararası suçluların yakalanması ve ülkelerine iade edilmesi konusunda dikkat çeken başarılara imza atan Türkiye, yine küresel bir operasyona imza attı. ABD'de 3.7 milyar dolarlık sağlık sistemi dolandırıcılığı gerçekleştiren Ibrahim Khaldoon Hilmi, Türkiye'de yakalandı.
FBI DA GELDİ
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin 13 ülkeden de çıkmayı başarıp, Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı. Türk emniyeti, Hilmi'nin İstanbul'a neler yapacağını anlamak için adım adım izledi. FBI'ın da bu konuda yardım istemesinden sonra operasyon için düğmeye basıldı. Türk makamları hızlı ve etkin bir operasyonla Hilmi'yi gözaltına aldı. Yasal prosedürlerin eksiksiz şekilde tamamlanmasının ardından zanlı, ABD'den gelen FBI yetkililerine teslim edildi.
TARİHİ OPERASYON
Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu operasyon ABD medyasında da geniş yer buldu. Türkiye'nin tarihi bir operasyona imza attığını yazan New York Times, "Tarihin en büyük dolandırıcısı yakalandı. Türkiye'nin müthiş operasyonu" diye yazdı. CNN International da, "Türkiye'de tarihi operasyon. İbrahim Khaldoon Hilmi yakalandı" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
FBI Direktörü Kash Patel, Hilmi'nin Mayıs 2025'ten bu yana firari olduğunu ve Türkiye sayesinde yakalandığını duyurdu. Patel, "Medicare merkezli 3,7 milyar dolarlık büyük bir planı organize etti. Sonnuda Türkiye'de yakalandı. Operasyon FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye'ye teşekkür ederiz. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da süreçte önemli rol oynadı" dedi.
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