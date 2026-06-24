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Almanya'da dijital telsiz arızası! Tren seferleri yapılamıyor

Almanya'da dijital tren telsiz sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu. Ülke genelinde çok sayıda yolcu mağdur olurken Alman Demiryolu şirketinin (Deutsche Bahn) yolculara taksi ve otel kuponları dağıttığı bildirildi.

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Almanya'da dijital telsiz arızası! Tren seferleri yapılamıyor
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  • Almanya'da dijital tren telsiz sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu.
  • Deutsche Bahn sözcüsü arızanın giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.
  • Raylarda bekleyen trenler en yakın istasyonlara ulaştırılarak yolcuların indirilmesi sağlanıyor.
  • Ülke çapında trenlerin durması nedeniyle çok sayıda yolcu mağdur oldu.
  • Deutsche Bahn yolculara taksi ve otel kuponları dağıtıyor.

Almanya'da dijital tren telsiz sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

ÜLKE GENELİNDE SEFERLER DURDU

Alman Demiryolu şirketi (Deutsche Bahn) sözcüsü, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada tren seferlerinin telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde durdurulduğunu belirtti.

Sözcü, arızanın giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini de aktardı.

Almanya'da dijital telsiz arızası (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir) Almanya'da dijital telsiz arızası (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir)

SORUNU TESPİT EDEMEDİLER

Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla da Bild gazetesine, "Şu anda trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz, böylece yolcular inebilsin. Ardından da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz sorunu çözmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da tren seferleri yapılamıyor.Almanya'da tren seferleri yapılamıyor.

Alman medyasında yer alan haberlerde de şu an için bazı trenlerin istasyonlarda beklediği, raylarda bekleyen trenlerin de en yakın tren istasyonuna ulaştırılarak yolcuların indirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Almanya'da tren seferleri yapılamıyor.Almanya'da tren seferleri yapılamıyor.

ÇOK SAYIDA YOLCU MAĞDUR OLDU

Ülke çapında trenlerin durması nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu kaydedildi.

Deutsche Bahn'ın ülke çapındaki aksaklık nedeniyle yolculara taksi ve otel kuponları dağıttığı da belirtildi.

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Almanya'da dijital telsiz arızası! Tren seferleri yapılamıyor-4 Almanya'da dijital telsiz arızası! Tren seferleri yapılamıyor-5 Almanya'da dijital telsiz arızası! Tren seferleri yapılamıyor-6

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