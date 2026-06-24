Almanya'da dijital telsiz arızası! Tren seferleri yapılamıyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Almanya'da dijital tren telsiz sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu.

Deutsche Bahn sözcüsü arızanın giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

Raylarda bekleyen trenler en yakın istasyonlara ulaştırılarak yolcuların indirilmesi sağlanıyor.

Ülke çapında trenlerin durması nedeniyle çok sayıda yolcu mağdur oldu.

Deutsche Bahn yolculara taksi ve otel kuponları dağıtıyor.

Almanya'da dijital tren telsiz sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi. ÜLKE GENELİNDE SEFERLER DURDU



Alman Demiryolu şirketi (Deutsche Bahn) sözcüsü, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada tren seferlerinin telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde durdurulduğunu belirtti. Sözcü, arızanın giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini de aktardı.

Almanya'da dijital telsiz arızası (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir) SORUNU TESPİT EDEMEDİLER



Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla da Bild gazetesine, "Şu anda trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz, böylece yolcular inebilsin. Ardından da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz sorunu çözmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.