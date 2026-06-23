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İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP'li iki başkan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP'li iki başkan görevden uzaklaştırıldı
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  • İçişleri Bakanlığı, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u görevden uzaklaştırdı.
  • Her iki belediye başkanı hakkında suç örgütü kurma ve rüşvet alma suçlarından tutuklama kararı verildi.
  • Akpolat, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23 Haziran 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.
  • Turgut, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Haziran 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.
  • Görevden uzaklaştırma kararları Anayasa'nın 127'nci maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak alındı.

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki belediye başkanı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklama kararı verildiği belirtildi.

İçişleri’nden iki belediye başkanı hakkında görevden uzaklaştırma kararıİçişleri’nden iki belediye başkanı hakkında görevden uzaklaştırma kararı

AKPOLAT HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Açıklamaya göre, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23 Haziran 2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklandı.

Akpolat'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP'li iki başkan görevden uzaklaştırıldı-3

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANI TURGUT DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aynı suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Haziran 2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı kaydedildi.

Turgut'un da tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP'li iki başkan görevden uzaklaştırıldı-4

KARAR GEÇİCİ TEDBİR KAPSAMINDA ALINDI

Bakanlık açıklamasında, söz konusu görevden uzaklaştırma kararlarının Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ali Ercan Akpolat ve Mustafa Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

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