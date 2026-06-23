İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP'li iki başkan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u görevden uzaklaştırdı.

Her iki belediye başkanı hakkında suç örgütü kurma ve rüşvet alma suçlarından tutuklama kararı verildi.