CHP'yi parçalamak için ikinci istifa! Cemil Tugay'dan sonra Ümit Dikbayır rozet attı
CHP'de "mutlak butlan" sonrası yeni parti için istifalar sürüyor. İzmir BB Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'yi parçalamak için rozet atması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesindeki 3 vekilden biri olan Ümit Dikbayır, CHP gömleğini çıkardı. Dikbayır, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum" dedi. "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!" diyen Cemal Enginyurt'un da sözünü tutup tutmayacağı merak konusu.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Özgür Karabat gibi isimlerin de olduğu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Bu isimlerin parti üyelikleri Yargıtay tarafından düşürüldü.
İHRAÇ LİSTESİNDEKİ 3'LÜ
Daha sonra CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç listesinde olduğu öğrenildi.
Tartışmalar sürerken CHP'li Dikbayır, Kılıçdaroğlu yönetimini gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diknayır şu ifadeleri kullandı:
Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır.
Türkiye'nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz.
Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.
Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir.
Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.
"KILIÇDAROĞLU'NU GENEL BAŞKAN OLARAK GÖRMÜYORUM"
Ümit Dikbayır önceki günlerde "Ben Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmüyorum" beyanında bulunmuştu.
CEMAL ENGİNYURT SÖZÜNÜ TUTACAK MI?
Gözler CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a çevrildi.
Enginyurt "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" demişti.
Sözünü tutup tutmayacağı merak konusu.