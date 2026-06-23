CHP'yi parçalamak için ikinci istifa! Cemil Tugay'dan sonra Ümit Dikbayır rozet attı

CHP'de "mutlak butlan" sonrası kapsamlı bir arınma süreci başlatı.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Özgür Karabat gibi isimlerin de olduğu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.



Bu isimlerin parti üyelikleri Yargıtay tarafından düşürüldü.

Daha sonra CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç listesinde olduğu öğrenildi.Tartışmalar sürerken CHP'li Dikbayır, Kılıçdaroğlu yönetimini gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diknayır şu ifadeleri kullandı:

Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır.

Türkiye'nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz.

Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.

Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir.

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

Ümit Dikbayır önceki günlerdebeyanında bulunmuştu.