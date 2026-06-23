Kılıçdaroğlu cephesi olağan kurultay için tarih verdi! CHP'de Özgür Özel'in topladığı imzalar boşa çıkaran hamle





Tam da bu noktada Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Özel'in topladığı imzaları boşa çıkaracak bir hamle geldi.



EYLÜLE KADAR ARINMA SONRASINDA KURULTAY



CHP Sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay için tarih verip Eylül ayını işaret etti.

6 kişilik bir komisyon oluşturulduğunu belirten Sarı, "Eylül ayında bu süreç başlayacak. Genel bir yeniden yapılanma çerçevesinde görüşme yapıldı" şeklinde konuştu.