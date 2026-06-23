Dedesinin "astronot kızı" Sümeyye, uzay hayalleri için kazandı!
Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında yüksek lisans yapan Sümeyye Akçasu, eğitimine ve ailesine destek olmak için katıldığı Var Mısın Yok Musun'da kritik bir karara imza attı. Dedesinin "astronot kızım" diyerek büyüttüğü genç yarışmacı, son turda kutusundaki 50 bin TL'lik riski almayıp bankanın 145 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan büyük bir kazançla ayrıldı.
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- Var Mısın Yok Musun yarışmasında Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu Sümeyye Akçasu, bankanın 145 bin TL teklifini kabul ederek yarışmayı tamamladı.
- Sümeyye'nin kutusu açıldığında içinden 50 bin TL çıktı ve yarışmacı kutusundaki miktardan 95 bin TL daha fazla kazandı.
- Karabük Safranbolu'dan canlı yayına bağlanan dedesi Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü'nden dizeler okudu ve Sümeyye gözyaşlarını tutamadı.
- Yarışmacı kazandığı parayla memur olan babasının geçimini sağladığı ailesine destek olmak istediğini belirtti.
- Yarışmanın son turunda masada 50 bin TL ve 250 bin TL olmak üzere iki rakam kalmıştı.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı Sümeyye Akçasu, yalnızca para ödülü için değil, hayat hikayesiyle de izleyenlerin dikkatini çekti. Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu olan, yüksek lisans eğitimini sürdüren genç yarışmacı, ailesine destek olabilmek için çıktığı yarışmada kritik bir karar verdi. Bankanın 145 bin TL'lik teklifini kabul eden Sümeyye, kutusundan çıkan rakamı görünce rahat bir nefes aldı.
"ASTRONOT KIZIM" DİYE BÜYÜTTÜLER
Sümeyye'nin hikayesi yarışma başlamadan önce ekrana gelen tanıtım filmiyle ortaya çıktı.
Karabük'te doğan genç yarışmacı, üç kardeşli bir ailenin ortanca çocuğu olarak büyüdü. Eğitim odaklı bir ailede yetişmesine rağmen üniversiteyi bitiren ilk kişi olmayı başardı.
Onun hikayesindeki en dikkat çekici detaylardan biri ise dedesiyle kurduğu bağdı.
Çocukluğundan beri dedesi ona "astronot kızım" diye sesleniyordu. Bu hitap zamanla bir aile lakabından çok daha fazlasına dönüştü. Sümeyye önce Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünü kazandı, ardından yüksek lisans eğitimine başladı. Teleskop gözlemleri yaptı, bilimsel çalışmaların içinde yer aldı.
Bugün ise en büyük hayalinin bir gün uzayla ilgili çalışmalarını daha ileri seviyeye taşımak olduğunu söylüyor.
YARIŞMAYA GELİŞ NEDENİ HERKESİ DUYGULANDIRDI
Yarışma koltuğuna oturduğunda Sümeyye'nin aklında yalnızca kendi geleceği yoktu.
Genç yarışmacı, ailesinin geçimini memur olan babasının sağladığını anlattı. Artık ailesine destek olmak istediğini söyleyen Sümeyye, kazanacağı ödülün eğitim hayatı ve ailesi için önemli olduğunu ifade etti.
Stüdyodaki birçok yarışmacı da bu sözlerin ardından genç yarışmacıyı alkışladı.
"Babam evin geçimini sağlıyor. Ben de artık aileme yardımcı olmak istiyorum" sözleri bölümün en dikkat çeken anlarından biri oldu.
DEDESİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Gecenin en duygusal anı ise aile bağlantısında yaşandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinden canlı yayına bağlanan dedesi, daha ilk cümlesinde stüdyonun havasını değiştirdi. Torununu ekranda gören yaşlı adam, dualarını ve sevgisini gönderirken Sümeyye gözyaşlarına hakim olamadı.
Dedesinin "Ağlama kızım" sözleri üzerine duygulanan genç yarışmacı uzun süre konuşmakta zorlandı.
Daha sonra Sümeyye'nin isteği üzerine dedesi Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü'nden dizeler okudu. Şiir bittiğinde stüdyoda uzun süre alkış sesleri yükseldi.
Sunucu Gözde Kansu da dedesine teşekkür ederek Sümeyye'nin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.Var Mısın Yok Musun’da ağlatan buluşma: Dedesini görünce gözyaşlarını tutamadı
BANKANIN TEKLİFLERİ YÜKSELDİKÇE HEYECAN ARTTI
Duygusal anların ardından sıra yarışmanın en kritik bölümüne geldi.
Sümeyye gece boyunca cesur kararlar verdi. Kutular açıldıkça birçok yarışmacının kabul edeceği teklifleri geri çevirdi. Çünkü kendi kutusunda yüksek bir ödül olduğuna inanıyordu.
Her yeni turda banka teklifini yükseltti. Sümeyye ise risk almaya devam etti.
Bu süreçte stüdyodaki yarışmacılar da ikiye bölündü. Bazıları oyuna devam etmesini isterken bazıları artık teklifin kabul edilmesi gerektiğini savundu.
Ancak asıl kritik an son turda geldi.
MASADA SADECE İKİ RAKAM KALDI
Yarışmanın son bölümüne gelindiğinde geriye yalnızca iki ihtimal kalmıştı.
50 bin TL ve 250 bin TL.
Bu tablo bir yandan büyük kazanç ihtimalini korurken diğer yandan ciddi bir risk anlamına geliyordu. Çünkü yapılacak tek hata, yarışmacının önemli bir miktardan vazgeçmesine neden olabilirdi.
Banka da tam bu noktada telefon açtı.
Sümeyye'nin kutusunu satın almak için yapılan son teklif 145 bin TL oldu.
Stüdyoda kısa süreli sessizlik yaşanırken gözler genç yarışmacıya çevrildi.
KARARINI VERDİ: "VARIM"
Sümeyye bir süre düşündü.
Daha önce çok sayıda teklifi reddetmişti. Ancak bu kez hislerinden çok riski değerlendirmeyi seçti.
Daha düşük bir ödülle karşılaşma ihtimalinin kendisini üzebileceğini söyleyen yarışmacı sonunda butona bastı.
"Varım."
Bu tek kelimeyle birlikte Sümeyye yarışmayı 145 bin TL kazanarak tamamladı.
Ancak herkesin aklında aynı soru vardı.
Acaba kutusunda hangi rakam vardı?
KUTU AÇILINCA STÜDYODA DERİN BİR NEFES ALINDI
Yarışmanın ardından sıra en merak edilen ana geldi.
Sümeyye'nin kutusu açıldı ve içinden 50 bin TL çıktı.
Bir anlık şaşkınlığın ardından stüdyoda sevinç sesleri yükseldi. Çünkü genç yarışmacı, bankanın teklifini kabul ederek kutusundaki miktardan tam 95 bin TL daha fazla kazanmıştı.
Yarışmacılar ve seyirciler peş peşe "İyi ki aldı" yorumları yaptı.
Uzaya uzanan hayallerini gerçekleştirmek için yarışmaya gelen Sümeyye, o gece yalnızca duygusal anlar yaşamadı. Aynı zamanda yarışmanın en doğru kararlarından birine imza atarak 145 bin TL'lik ödülle stüdyodan ayrıldı.
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