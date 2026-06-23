Dedesinin "astronot kızı" Sümeyye, uzay hayalleri için kazandı!

Yarışmanın son turunda masada 50 bin TL ve 250 bin TL olmak üzere iki rakam kalmıştı.

Yarışmacı kazandığı parayla memur olan babasının geçimini sağladığı ailesine destek olmak istediğini belirtti.

Sümeyye'nin kutusu açıldığında içinden 50 bin TL çıktı ve yarışmacı kutusundaki miktardan 95 bin TL daha fazla kazandı.

Var Mısın Yok Musun yarışmasında Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu Sümeyye Akçasu, bankanın 145 bin TL teklifini kabul ederek yarışmayı tamamladı.

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı Sümeyye Akçasu, yalnızca para ödülü için değil, hayat hikayesiyle de izleyenlerin dikkatini çekti. Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu olan, yüksek lisans eğitimini sürdüren genç yarışmacı, ailesine destek olabilmek için çıktığı yarışmada kritik bir karar verdi. Bankanın 145 bin TL'lik teklifini kabul eden Sümeyye, kutusundan çıkan rakamı görünce rahat bir nefes aldı.

"ASTRONOT KIZIM" DİYE BÜYÜTTÜLER

Sümeyye'nin hikayesi yarışma başlamadan önce ekrana gelen tanıtım filmiyle ortaya çıktı.

Karabük'te doğan genç yarışmacı, üç kardeşli bir ailenin ortanca çocuğu olarak büyüdü. Eğitim odaklı bir ailede yetişmesine rağmen üniversiteyi bitiren ilk kişi olmayı başardı.

Onun hikayesindeki en dikkat çekici detaylardan biri ise dedesiyle kurduğu bağdı.

Çocukluğundan beri dedesi ona "astronot kızım" diye sesleniyordu. Bu hitap zamanla bir aile lakabından çok daha fazlasına dönüştü. Sümeyye önce Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünü kazandı, ardından yüksek lisans eğitimine başladı. Teleskop gözlemleri yaptı, bilimsel çalışmaların içinde yer aldı.

Bugün ise en büyük hayalinin bir gün uzayla ilgili çalışmalarını daha ileri seviyeye taşımak olduğunu söylüyor.