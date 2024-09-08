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Galatasaray’da dava depremi

Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, karaborsa bilet satış iddiaları üzerine savcılığa resmi bir suç duyurusunda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
Galatasaray’da dava depremi

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Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı ve hukukçu Rezan Epözdemir, Sarı-Kırmızılar'daki karaborsa bilet satış iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi bir suç duyurusunda bulundu. Eski yöneticilerden Epözdemir, suç duyurusunun gerekçesini açıklarken, bu tür bir yasa dışı faaliyetin kulüp içinden birilerinin müdahalesi olmadan gerçekleşmesinin ne hukuki ne de pratik olarak mümkün olmadığını vurguladı. Biletlerin anında tükenmesi olayının da bu kişilerin işi olduğuna dair şüphelerini dile getirdi. Suç duyurusunda, Galatasaray üzerinden haksız kazanç elde edilmesine yönelik eylemlerin cezalandırılması talep ediliyor. Galatasaray eski yöneticilerinden Epözdemir, bu adımı atmasının nedenini, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve sürecin yakından takip edilmesi gerekliliği olarak açıkladı.

EPÖZDEMİR'İN İDDİASI ÇOK KONUŞULUR
Epözdemir, suç duyusunda stat güvenlik odası tarafında arkada kalan gizli bir odadan 'Karaborsa Bilet' operasyonunun yönetildiğini ve derbilerde tüm organizasyonun buradan yapıldığını, odadaki güvenlik kamerası kayıtlarının silinmeden tüm kayıtların güvenceye alınmasını istedi.

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