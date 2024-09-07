PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Atletico’ya İsmail resti

Transferin son gününde Atletico Madrid, İSMAIL YÜKSEK için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Ancak Sarı-Lacivertliler bu teklifi geri çevirdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024
Atletico’ya İsmail resti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmayların İsmail Yüksek ile ilgili kararı dikkat çekti. 25 yaşındaki orta saha, başarılı performansının ardından çok sayıda Avrupa kulübünün radarına girmişti. La Liga devi Atletico Madrid'in, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için Sarı- Lacivertli kulübün kapısını çaldığı ifade edildi. Transferin son gününde kiralama formülü içeren teklif, Fenerbahçe tarafından kabul görmedi. Bunun nedeni ise Amrabat transferiyle birlikte, takımda güçlü bir orta saha rotasyonuna sahip olmak. 1.83 boyundaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maçta forma şansı buldu. Portekizli hoca, öğrencisini toplamda 629 dakika oynattı. Milli yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro. Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu başında kadrosuna kattığı futbolcuyu; Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi?
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti
ÇALIŞANA MÜJDE | Tatiller uzuyor esnek mesai geliyor! Yeni Orta Vadeli Program çalışma modellerini gündemine aldı! Neler değişecek?
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi kimdi? Nam-ı diğer Ayşe: Kendini Filistin’e desteğe adadı
CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçtu
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ekibini topluyor | Önce Hüseyin Çimşir sonra Şota Arvaledze!
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi’den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor
Ayşenur Ezgi Eygi’yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Dışişleri’nden flaş açıklama
Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe’de
Kim Milyoner Olmak İster’de Fatih Terim sorusu! Adana Demirspor taraftarı yarışmacı risk aldı! Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı...
’Suçüştü yakalanan’ İBB’ye Bakan Murat Kurum’dan çok sert uyarı: Acilen tedbir alın kaçak yapıları yıkın
Milliler sessiz başladı! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Galatasaray’dan 17’lik yıldıza kanca! Devler onun peşinde
İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu! Başkan Erdoğan’dan başsağlı mesajı: İsrail hesap verecek
Şer yuvası iyice çıkmaza girdi! İblis başının yeğeni Gülen’i ifşa etti: Ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın
SON DAKİKA