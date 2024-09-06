PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'ın gözü United’ta

Cimbom, Manchester United’ın orta sahası Casemiro ve sağ kanadı Antony’yi kadrosuna katmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Galatasaray’ın gözü United’ta

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi sonrasında gözler orta saha ve kanat bölgesine yapılacak transferlerdeydi. Ancak yönetim, UEFA Avrupa Ligi listesine iki bölge için yeni isim yazamadı. Yönetim, Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kolay olduğunu düşünerek sonraki turda yıldız oyuncuları listeye eklemeyi düşünüyor. Sarı- Kırmızılılar, 13 Eylül'de sona erecek olan Süper Lig'deki transfer sezonu için ise çalışmalarını sürdürüyor.

2026'DA SONA ERİYOR
Cimbom'un hedefindeki isimler ise Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ve sağ kanatta forma giyen Antony... Sarı-Kırmızılı Yönetim, United ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Casemiro ile görüşmelerini yoğunlaştırdı. Aslan'ın bir başka hedefi olan Antony'nin ise kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

100 MİLYON EURO
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro için şimdiye kadar 99.7 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Tecrübeli futbolcu Real Madrid, Porto ve Sao Paulo gibi takımların da formasını giydi. 2022 yılında Real Madrid'ten Manchester Untied'a 70.6 milyon Euro'ya transfer oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını tarihi diyerek duyurdu
NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı 50’nci Yıl Belgeseli!
Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri: Kirlilik sınırdan 50 kat daha fazla | Bakan Kurum tarih verdi: Acil eylem planı yükleniyor
ABD ile soykırımcı Netanyahu arasında Gazze’de ateşkes polemiği! Hamisini yalanladı: Yakın değiliz
İzmir’deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Akılalmaz savunma
Vaniköy’deki kaçak yapıya göz yuman Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı hedef aldı! Bakanlıktan yanıt gecikmedi
Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası | OVP’de enflasyon hedefleri değişti: Ne zaman tek hane olacak?
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul’a yağış geliyor
Esra Erol’da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı! Sahte hesap açıp babasını dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişmeler
İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ! Gram altın alacaklar dikkat! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Kim bu Michel Barnier?
ÖZEL | Boca Juniors’tan Fenerbahçe’ye flaş Cristian Medina teklifi!
SON DAKİKA