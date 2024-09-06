Galatasaray’ın gözü United’ta

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi sonrasında gözler orta saha ve kanat bölgesine yapılacak transferlerdeydi. Ancak yönetim, UEFA Avrupa Ligi listesine iki bölge için yeni isim yazamadı. Yönetim, Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin kolay olduğunu düşünerek sonraki turda yıldız oyuncuları listeye eklemeyi düşünüyor. Sarı- Kırmızılılar, 13 Eylül'de sona erecek olan Süper Lig'deki transfer sezonu için ise çalışmalarını sürdürüyor.

2026'DA SONA ERİYOR

Cimbom'un hedefindeki isimler ise Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ve sağ kanatta forma giyen Antony... Sarı-Kırmızılı Yönetim, United ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Casemiro ile görüşmelerini yoğunlaştırdı. Aslan'ın bir başka hedefi olan Antony'nin ise kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

100 MİLYON EURO

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro için şimdiye kadar 99.7 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Tecrübeli futbolcu Real Madrid, Porto ve Sao Paulo gibi takımların da formasını giydi. 2022 yılında Real Madrid'ten Manchester Untied'a 70.6 milyon Euro'ya transfer oldu.