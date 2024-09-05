Christian Medina’ya 4 ay rötar: Fenerbahçe Arjantinli yıldızı UEFA listesine yazamadı

Fenerbahçe, orta saha transferi için son günlerde büyük bir uğraş verdi ancak başarısız oldu. Sarı-Lacivertliler, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen 22 yaşındaki yıldız futbolcu Christian Medina için 15 milyon Dolar ve yüzde 20 pay içeren bir teklif yaptı.

Ancak bu teklif de Arjantin kulübünü şimdilik tatmin etmedi. Boca Başkanı Juan Roman Riquelme, yıldız oyuncunun yerinin dolmayacağını belirterek Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi... Riquelme, Ocak ayındaki transfer dönemini işaret ederek Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Medina, bu sezon 29 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. UEFA Avrupa Ligi listesine yeni bir isim yazamayan Sarı- Lacivertliler, Süper Lig için transfer yapabilir. Bilindiği gibi Süper Lig'de transfer sezonu 13 Eylül'de sona eriyor.

TARAFTAR ÜZÜNTÜ YAŞADI!

6 ve 8 numarada forma giyebilen Christian Medina, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe'nin ısrarla istediği 22 yaşındaki yıldızı bitirememesi taraftarlarda çok büyük bir üzüntü yarattı.