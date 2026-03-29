Aydın'da CHP'nin düzenlediği miting, siyasi polemiğin dozunu artıran skandal açıklamalara sahne oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedef aldığı AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sert tepki göstererek konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.
Yolsuzluk, rüşvet ve casusluk suçlamalarıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 101'incisi Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Mitingde konuşan Özgür Özel, CHP'deki rant ve rüşvet iddialarına tepki gösterip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nu hedef tahtasına koydu.
ÖZEL'DEN AYDIN'DA SKANDAL ÇIKIŞ
Kalabalığın "Özlem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" sloganı üzerine Çerçioğlu'nu hedef alan Özel, "Özlem sokağa çıkabiliyor mu?" sözleriyle tartışmanın fitilini ateşledi.
Ardından peş peşe gelen ifadeleriyle skandalın dozunu artıran Özel, şu sözleri sarf etti:
"Özlem sokağa çıkabiliyor mu? O yapamıyorsa ben milli irade hırsızlığının en tepesine sesleniyorum: Ey Erdoğan! Sen almadığın bir seçimi siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem'e, çok mu inanıyorsun Özlem'e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde; teklif burada. Aydın'da, CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem'i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan."
ÇERÇİOĞLU'NDAN TOKAT GİBİ CEVAP: YARGIYA GİDİYOR
Özel'in sözlerine sert çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada açıkça rest çekti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir!"
AK PARTİ'DEN ÖZEL'E SERT TEPKİ: 'HAD BİLDİRDİ'
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Özel'e sert sözlerle yüklendi. İnan, Özel'in çıkışını "şov" olarak nitelendirirken, CHP liderine ağır ifadelerle karşılık verdi.
İnan, Özel'e yönelik, "Siyasi tarihimizin en çapsız ve vizyonsuz muhalefet başkanıyla karşı karşıyayız" diyerek sert tepki gösterdi. Çerçioğlu'na sahip çıkan İnan, "Özlem Hanım Aydın'ın hakkını koruyor, sen ise rantçıların genel başkanısın" ifadelerini kullandı.
Özel'in "hodri meydan" çağrısını da tiye alan İnan, "Cesaretin varsa İzmir'de sandığı kuralım" diyerek meydan okudu.