ÖZEL'DEN AYDIN'DA SKANDAL ÇIKIŞ

Kalabalığın "Özlem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" sloganı üzerine Çerçioğlu'nu hedef alan Özel, "Özlem sokağa çıkabiliyor mu?" sözleriyle tartışmanın fitilini ateşledi.

Ardından peş peşe gelen ifadeleriyle skandalın dozunu artıran Özel, şu sözleri sarf etti:

"Özlem sokağa çıkabiliyor mu? O yapamıyorsa ben milli irade hırsızlığının en tepesine sesleniyorum: Ey Erdoğan! Sen almadığın bir seçimi siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem'e, çok mu inanıyorsun Özlem'e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde; teklif burada. Aydın'da, CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem'i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan."