Program kapsamında 2026-2028 döneminde 750 bin gencin istihdam edilmesi hedefleniyor ve bunun için 215,8 milyar TL kaynak ayrıldı.

Hükümet, gençlerin iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, mesleki beceri kazandırmak ve kalıcı istihdamlarını sağlamak amacıyla önemli bir yasal düzenlemeyi Meclis'e sevk ediyor. Gençlere 37 ayrı başlıkta 445.1 milyar TL'lik hizmet ve program sunan hükümet, bu kez "İşe İlk Adım Programını" başlatıyor.

Mali torba yasa teklifi içinde yer alacak düzenleme bu hafta sonuna doğru Meclis'e sunulacak.

İlk kez işe girecek olan gençlere devlet aylık 28 bin 75 TL maaş verecek. Üç yılda 750 bin genci ilk kez işle buluşturacak olan hükümet, bunun için 215.8 milyar TL kaynak ayırdı. Programa ilişkin yasal düzenleme Meclis'e ne zaman sunulacak? Gençler bu programdan nasıl yararlanacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler olacak?

Gençlere yönelik kaç proje uygulanıyor, maliyeti ne kadar?

Hükümet gençlerin istihdama katılımını artırmaya yönelik 37 ayrı hizmet ve programı devreye aldı.

Eğitim, deneyim kazanımı, danışmanlık, istihdam teşvikleri ve özel hedef gruplara yönelik destekleri kapsayan bu hizmetler arasında: "İşgücü Piyasası Araştırmaları, İş ve Meslek Danışmanlığı, Kariyer Rehberliği, Engelli İş Koçluğu, İş Arama Becerileri Eğitimleri, İş Kulüpleri" gibi başlıklar bulunuyor. 2025 yılında gençlere yönelik programlar için toplam yaklaşık 30.2 milyar TL kaynak kullanıldı.

Gençlerin istihdama katılımı arttırmak için 2026 yılında toplam 128.7 milyar TL harcama yapılacak. 2026–2028 döneminde genç istihdamını desteklemek üzere toplam 445.1 milyar TL yani 9 bakanlığın bütçesi kadar kaynak tahsis edilecek.