CHP yandaşı Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses'in canlı yayında yaptığı siyasi kimlik hatası büyük tepki çekti. Gürses, hakkında 16 yaşıdanki bir kıza cinsel taciz iddiaları bulunan eski CHP Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi yayında AK Parti mensubu olarak tanıttı. Oysa Dede'nin CHP'li olduğu bilinirken böyle bir hata yapması dikkatlerde kaçmadı.

TACİZ İDDİALARI VE KAZA AYNI DOSYADA

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medyada gündeme gelen taciz iddiaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 16 yaşındaki T.T. trafik kazası geçirdi.

Giresun'un Görele ilçesinde Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyreden bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız önce Görele Devlet Hastanesi'ne, ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızın boynunda kırık olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

CANLI YAYINDA TACİZ SKANDALINI AK PARTİ'YE YIKMAYA ÇALIŞTI!

Gelişmeleri ekrana taşıyan CHP yanlısı Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, Hasbi Dede'yi "AK Partili belediye başkanı" olarak sununca büyük tepki çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kastş "yanlış bilgilendirme" eleştirilerine yol açtı.

"HATA YAPTIM" DEDİ AMA TARTIŞMA SÜRDÜ

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürses, haberin girişinde hata yaptığını kabul etti. Ancak açıklamasında özür dilinden ziyade eleştirilere tepki gösteren bir üslup kullanması dikkat çekti.

Gürses paylaşımında, "haberin girişinde hata yaptım, kusur bendedir" ifadelerini kullanırken, kendisine yönelik eleştirileri "linç" ve "kara propaganda" olarak nitelendirdi.